https://ria.ru/20240215/ptentsy-1927628839.html

В заповеднике "Аскания-Нова" появились на свет птенцы эму

В заповеднике "Аскания-Нова" появились на свет птенцы эму - РИА Новости, 15.02.2024

В заповеднике "Аскания-Нова" появились на свет птенцы эму

В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области родились птенцы эму, сообщили в Telegram-канале заповедника. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:00

2024-02-15T17:00

2024-02-15T17:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области родились птенцы эму, сообщили в Telegram-канале заповедника. "Пополнение в семействе бескилевых птиц. <...> Малыши растут и крепнут с каждым днем", — указали в посте. Обычно самец высиживает птенцов эму около двух месяцев. Объем одного яйца равен приблизительно 8-12 куриным. Детеныши вылупляются весом в полкилограмма и ростом в 12 сантиметров. Растут они стремительно, прибавляя почти по сантиметру в день, отметили в заповеднике. Птица эму в дикой природе обитает на просторных участках, заросших низкорослыми деревьями. Она распространена на большей части Австралии. Длина ее тела достигает двух метров, рост — 170 сантиметров, масса взрослых особей — 55 килограммов. Эму развивает скорость до 50 километров в час. В дикой природе живет до 20 лет. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — это особо охраняемая природная территория на юге Херсонской области, старейший степной заповедник. В конце XIX века его основал российский помещик немецкого происхождения Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн. Сейчас в состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь, дендрологический и зоологический парк. "Аскания-Нова" занимает площадь более 33 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20240130/alpaki-1924302026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , общество