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В заповеднике "Аскания-Нова" появились на свет птенцы эму - РИА Новости, 15.02.2024
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17:00 15.02.2024 (обновлено: 17:23 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/ptentsy-1927628839.html
В заповеднике "Аскания-Нова" появились на свет птенцы эму
В заповеднике "Аскания-Нова" появились на свет птенцы эму - РИА Новости, 15.02.2024
В заповеднике "Аскания-Нова" появились на свет птенцы эму
В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области родились птенцы эму, сообщили в Telegram-канале заповедника. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:00
2024-02-15T17:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области родились птенцы эму, сообщили в Telegram-канале заповедника. "Пополнение в семействе бескилевых птиц. &lt;...&gt; Малыши растут и крепнут с каждым днем", — указали в посте. Обычно самец высиживает птенцов эму около двух месяцев. Объем одного яйца равен приблизительно 8-12 куриным. Детеныши вылупляются весом в полкилограмма и ростом в 12 сантиметров. Растут они стремительно, прибавляя почти по сантиметру в день, отметили в заповеднике. Птица эму в дикой природе обитает на просторных участках, заросших низкорослыми деревьями. Она распространена на большей части Австралии. Длина ее тела достигает двух метров, рост — 170 сантиметров, масса взрослых особей — 55 килограммов. Эму развивает скорость до 50 километров в час. В дикой природе живет до 20 лет. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — это особо охраняемая природная территория на юге Херсонской области, старейший степной заповедник. В конце XIX века его основал российский помещик немецкого происхождения Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн. Сейчас в состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь, дендрологический и зоологический парк. "Аскания-Нова" занимает площадь более 33 тысяч гектаров.
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Хорошие новости, Херсонская область , Общество
В заповеднике "Аскания-Нова" появились на свет птенцы эму

В заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области появились на свет птенцы эму

© Заповедник "Аскания-Нова"/TelegramПтенец эму, появившийся на свет в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области
Птенец эму, появившийся на свет в биосферном заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области
© Заповедник "Аскания-Нова"/Telegram
Птенец эму, появившийся на свет в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области родились птенцы эму, сообщили в Telegram-канале заповедника.
«
"Пополнение в семействе бескилевых птиц. <...> Малыши растут и крепнут с каждым днем", — указали в посте.
Обычно самец высиживает птенцов эму около двух месяцев. Объем одного яйца равен приблизительно 8-12 куриным. Детеныши вылупляются весом в полкилограмма и ростом в 12 сантиметров. Растут они стремительно, прибавляя почти по сантиметру в день, отметили в заповеднике.
Птица эму в дикой природе обитает на просторных участках, заросших низкорослыми деревьями. Она распространена на большей части Австралии. Длина ее тела достигает двух метров, рост — 170 сантиметров, масса взрослых особей — 55 килограммов. Эму развивает скорость до 50 километров в час. В дикой природе живет до 20 лет.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — это особо охраняемая природная территория на юге Херсонской области, старейший степной заповедник. В конце XIX века его основал российский помещик немецкого происхождения Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн. Сейчас в состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь, дендрологический и зоологический парк. "Аскания-Нова" занимает площадь более 33 тысяч гектаров.
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