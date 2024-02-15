https://ria.ru/20240215/proschet-1927485228.html

"Больше жертв". СМИ раскрыли роковой просчет Зеленского

"Больше жертв". СМИ раскрыли роковой просчет Зеленского - РИА Новости, 15.02.2024

"Больше жертв". СМИ раскрыли роковой просчет Зеленского

Назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не принесет Украине военных успехов, сообщает Asia Times. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:07

2024-02-15T09:07

2024-02-15T09:07

украина

владимир зеленский

артемовск

александр сырский

валерий залужный

вооруженные силы украины

в мире

политика

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не принесет Украине военных успехов, сообщает Asia Times."Новый главнокомандующий Александр Сырский причастен к ряду поражений, принесших ВСУ крупнейшие потери (в том числе в битве за Артемовск), и это не приведет к столь необходимым переменам в украинской стратегии", — говорится в материале.Как указали журналисты, решение Владимира Зеленского уволить предыдущего главнокомандующего Валерия Залужного обуславливается его желанием возложить всю вину за военные неудачи прошлого года на генерала.По их мнению, Зеленский не учел своих предыдущих ошибок, а увольнение Залужного может привести также и к политическим рискам для президента."Даже сохранение нынешнего курса потребует от украинцев еще больших жертв. Альтернатива, которую предлагает Зеленский, привязана к целому ряду неопределенных результатов, которые к тому же зависят от факторов, неподвластных ему", — подытожили обозреватели.На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного и назначении на место главнокомандующего Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый генерал заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты очень не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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украина, владимир зеленский, артемовск, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, в мире, политика