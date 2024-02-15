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Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов - РИА Новости, 15.02.2024
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18:52 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/proizvodstvo-1927655169.html
Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов
Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов - РИА Новости, 15.02.2024
Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов, так как этого "требует конфликт" на... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:52
2024-02-15T18:52
в мире
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов, так как этого "требует конфликт" на Украине. Столтенберг ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе глав минобороны стран блока. "Мы обсудили наращивание производства боеприпасов для восполнения наших складов и продолжения поддержки Украины. Мы должны перейти от неспешного темпа мирного времени к высокому темпу производства, которого требует конфликт", - сказал он.
https://ria.ru/20240215/monitoring-1927645442.html
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в мире, украина, брюссель, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов

Столтенберг призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов

© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов, так как этого "требует конфликт" на Украине.
Столтенберг ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе глав минобороны стран блока.
«
"Мы обсудили наращивание производства боеприпасов для восполнения наших складов и продолжения поддержки Украины. Мы должны перейти от неспешного темпа мирного времени к высокому темпу производства, которого требует конфликт", - сказал он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
В НАТО заявили о мониторинге из-за слухов о ядерном оружии России в космосе
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