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Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов
Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов - РИА Новости, 15.02.2024
Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов, так как этого "требует конфликт" на... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:52
2024-02-15T18:52
2024-02-15T18:52
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов, так как этого "требует конфликт" на Украине. Столтенберг ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе глав минобороны стран блока. "Мы обсудили наращивание производства боеприпасов для восполнения наших складов и продолжения поддержки Украины. Мы должны перейти от неспешного темпа мирного времени к высокому темпу производства, которого требует конфликт", - сказал он.
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В мире, Украина, Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов
Столтенберг призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов