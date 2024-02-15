https://ria.ru/20240215/proizvodstvo-1927655169.html

Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов

Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов - РИА Новости, 15.02.2024

Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов, так как этого "требует конфликт" на... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:52

2024-02-15T18:52

2024-02-15T18:52

в мире

украина

брюссель

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов, так как этого "требует конфликт" на Украине. Столтенберг ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе глав минобороны стран блока. "Мы обсудили наращивание производства боеприпасов для восполнения наших складов и продолжения поддержки Украины. Мы должны перейти от неспешного темпа мирного времени к высокому темпу производства, которого требует конфликт", - сказал он.

https://ria.ru/20240215/monitoring-1927645442.html

украина

брюссель

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в мире, украина, брюссель, йенс столтенберг, нато