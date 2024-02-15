https://ria.ru/20240215/produkty-1927472677.html

СМИ: в России хотят ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов

СМИ: в России хотят ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: в России хотят ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов

Депутаты от "Единой России" подготовили законопроект, согласно которому предполагается ввести ответственность за раздачу просроченных продуктов, с документом... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T04:50

2024-02-15T04:50

2024-02-15T09:45

общество

россия

единая россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856862617_256:0:3006:1547_1920x0_80_0_0_9fcc6ea5a6aa79000afdb8b02c35646f.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" подготовили законопроект, согласно которому предполагается ввести ответственность за раздачу просроченных продуктов, с документом ознакомились "Известия"."За раздачу продуктов с истекшим сроком годности будут введены штрафы. Речь идет об организациях (НКО и фондах), которые занимаются благотворительной деятельностью и безвозмездно передают населению продукты питания", — говорится в публикации.В случае принятия законопроекта за нарушения нормы должностным лицам будет грозит взыскание в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Предприниматели без юридического лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей.По словам источника издания, законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.

https://ria.ru/20240125/produkty-1923329450.html

https://ria.ru/20240103/standarty-1919563296.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, единая россия, госдума рф