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СМИ: в России хотят ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов
СМИ: в России хотят ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов - РИА Новости, 15.02.2024
СМИ: в России хотят ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов
Депутаты от "Единой России" подготовили законопроект, согласно которому предполагается ввести ответственность за раздачу просроченных продуктов, с документом... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T04:50
2024-02-15T04:50
2024-02-15T09:45
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" подготовили законопроект, согласно которому предполагается ввести ответственность за раздачу просроченных продуктов, с документом ознакомились "Известия"."За раздачу продуктов с истекшим сроком годности будут введены штрафы. Речь идет об организациях (НКО и фондах), которые занимаются благотворительной деятельностью и безвозмездно передают населению продукты питания", — говорится в публикации.В случае принятия законопроекта за нарушения нормы должностным лицам будет грозит взыскание в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Предприниматели без юридического лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей.По словам источника издания, законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.
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общество, россия, единая россия, госдума рф
Общество, Россия, Единая Россия, Госдума РФ
СМИ: в России хотят ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов
"Известия": за бесплатную раздачу просроченных продуктов предложили штрафовать