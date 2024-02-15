https://ria.ru/20240215/prodazhi-1927586535.html

Никишина: продвижению российской продукции помогает симбиоз с культурой

Никишина: продвижению российской продукции помогает симбиоз с культурой - РИА Новости, 15.02.2024

Никишина: продвижению российской продукции помогает симбиоз с культурой

Продвижение российского экспорта невозможно без продвижения "мягкой силы" России и ее правильного образа, в частности, симбиоз культуры, как основного элемента... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:33

2024-02-15T14:33

2024-02-15T14:33

экономика

российский экспортный центр (рэц)

третьяковская галерея

fesco

вероника никишина

россия

китай

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Продвижение российского экспорта невозможно без продвижения "мягкой силы" России и ее правильного образа, в частности, симбиоз культуры, как основного элемента "мягкой силы", и экспорта позволяет решить проблему низкой узнаваемости российских производителей среди конечных потребителей и увеличить продажи за рубежом, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Продвижение всех наших сильных сторон в производстве, культуре дает колоссальный эффект, мы в этом хорошо убедились, когда видели ажиотажный спрос на наши товары в Китае и то, как люди со слезами на глазах смотрели русский балет. То, как мы себя позиционируем, как мы показываем свою культуру и историческое наследие, закладывает основу нашего будущего, в том числе нашей экономики", - сказала Никишина в ходе пленарной сессии "О ключевых результатах и достижениях отрасли культуры" в рамках Дня культуры на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.Глава РЭЦ напомнила, что в 2023 году центр совместно с Третьяковской галереей и транспортной группой Fesco запустили в рамках Международной китайской выставки импортных товаров в Шанхае (CIIE) пилотный экспортно-культурный проект, одновременно продвигающий шедевры из коллекции Третьяковской галереи и продукцию участников российской экспозиции Made in Russia.Никишина подчеркнула, что тогда количество заключенных экспортных контрактов на полях выставки в 6 раз превысило планируемое.Кроме того, в РЭЦ уже более 7 лет работает зонтичный страновой бренд "Сделано в России" с символом в виде птицы-триколора, который постепенно становится узнаваемым экспортным брендом на зарубежных рынках.С помощью коммуникационных и маркетинговых инструментов РЭЦ формирует у зарубежного потребителя позитивный образ российской продукции участников программы поддержки "Сделано в России".Под брендом "Сделано в России" в канун Китайского Нового года в провинции Ляонин (КНР) прошел пилотный фестиваль-ярмарка "Сделано в России". В нем приняли участие 150 компаний из 41 региона России. По итогам работы фестиваля-ярмарки было реализовано российских товаров более чем на 240 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240208/rets-1926126047.html

россия

китай

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, российский экспортный центр (рэц), третьяковская галерея, fesco, вероника никишина, россия, китай