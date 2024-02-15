https://ria.ru/20240215/pozitsiya-1927682197.html
Сенатор Цеков назвал правильной позицию премьера Словакии по Крыму
Сенатор Цеков назвал правильной позицию премьера Словакии по Крыму - РИА Новости, 15.02.2024
Сенатор Цеков назвал правильной позицию премьера Словакии по Крыму
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо занял правильную позицию по... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:03
2024-02-15T22:03
2024-02-15T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо занял правильную позицию по Крыму и Донбассу. Ранее Фицо в интервью изданию Hlavne spravy назвал "абсолютно нереальным" то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма и призвал приспособиться к новой реальности. Он подчеркнул, что выступает только за гуманитарную помощь Украине и не верит в военное решение конфликта. "Фицо занял правильную позицию по Крыму и Донбассу, а те, кто утверждают обратное, демонстрируют свою ущербность", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, Украина и все, кто ее поддержал поставками оружия в противостоянии с Россией, окажутся в лагере проигравших, и еще ответят за свои военные преступления. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20240215/krym-1927527548.html
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в мире, россия, сергей цеков, оон, украина, словакия, роберт фицо, владимир путин
В мире, Россия, Сергей Цеков, ООН, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Путин
Сенатор Цеков назвал правильной позицию премьера Словакии по Крыму
Цеков: премьер Словакии Фицо занял правильную позицию по Крыму и Донбассу