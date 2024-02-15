https://ria.ru/20240215/pozhar-1927622952.html

В Москве сгорел клуб Lookin Rooms

В Москве сгорел клуб Lookin Rooms - РИА Новости, 15.02.2024

В Москве сгорел клуб Lookin Rooms

В Москве на станции метро "Пушкинская" сгорел клуб Lookin Rooms, который находится в одном здании с концертным залом "Известия-Холл" сообщили РИА Новости в его... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:36

2024-02-15T16:36

2024-02-15T16:36

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Москве на станции метро "Пушкинская" сгорел клуб Lookin Rooms, который находится в одном здании с концертным залом "Известия-Холл" сообщили РИА Новости в его администрации. Ранее МЧС РФ сообщало о возгорании трех неэксплуатируемых строений во дворе "Известия Холл". Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. В 10.04 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. "Да", - подтвердили информацию в администрации заведения, не уточнив подробности.

https://ria.ru/20240215/pozhar-1927510598.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)