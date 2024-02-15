https://ria.ru/20240215/pozhar-1927510598.html

В экстренных службах выдвинули версию причины пожара в "Известиях Холл"

В экстренных службах выдвинули версию причины пожара в "Известиях Холл" - РИА Новости, 15.02.2024

В экстренных службах выдвинули версию причины пожара в "Известиях Холл"

Сварочные работы при реконструкции здания внутри комплекса "Известия Холл" на Пушкинской площади в центре Москвы могли стать причиной крупного пожара,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:12

2024-02-15T11:12

2024-02-15T11:30

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сварочные работы при реконструкции здания внутри комплекса "Известия Холл" на Пушкинской площади в центре Москвы могли стать причиной крупного пожара, распространившегося на 1,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, велись строительно-сварочные работы", - сказал собеседник агентства.Как ранее сообщало МЧС РФ, пожарным удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл". Огонь охватил лишь три неэксплуатируемых строения во дворе на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В 10.04 пожар был полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20240206/pozhar-1925657243.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)