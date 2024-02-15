Рейтинг@Mail.ru
В экстренных службах выдвинули версию причины пожара в "Известиях Холл" - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 15.02.2024 (обновлено: 11:30 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927510598.html
В экстренных службах выдвинули версию причины пожара в "Известиях Холл"
В экстренных службах выдвинули версию причины пожара в "Известиях Холл" - РИА Новости, 15.02.2024
В экстренных службах выдвинули версию причины пожара в "Известиях Холл"
Сварочные работы при реконструкции здания внутри комплекса "Известия Холл" на Пушкинской площади в центре Москвы могли стать причиной крупного пожара,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:12
2024-02-15T11:30
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927500639_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_384ebf9163de46648dd3db18bc00de88.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сварочные работы при реконструкции здания внутри комплекса "Известия Холл" на Пушкинской площади в центре Москвы могли стать причиной крупного пожара, распространившегося на 1,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, велись строительно-сварочные работы", - сказал собеседник агентства.Как ранее сообщало МЧС РФ, пожарным удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл". Огонь охватил лишь три неэксплуатируемых строения во дворе на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В 10.04 пожар был полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20240206/pozhar-1925657243.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927500639_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f9c9b0e434e71e70e5dd745b906dd36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В экстренных службах выдвинули версию причины пожара в "Известиях Холл"

Источник: огонь в "Известиях Холл" мог вспыхнуть из-за сварочных работ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобили спецслужб у здания, где произошел пожар, на Пушкинской площади в Москве
Автомобили спецслужб у здания, где произошел пожар, на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Автомобили спецслужб у здания, где произошел пожар, на Пушкинской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сварочные работы при реконструкции здания внутри комплекса "Известия Холл" на Пушкинской площади в центре Москвы могли стать причиной крупного пожара, распространившегося на 1,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, велись строительно-сварочные работы", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщало МЧС РФ, пожарным удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл". Огонь охватил лишь три неэксплуатируемых строения во дворе на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В 10.04 пожар был полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
Место пожара в реконструируемом здании по улице Никольской
Открытый огонь в реконструируемом здании у Кремля удалось потушить
6 февраля, 12:49
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала