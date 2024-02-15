https://ria.ru/20240215/pozhar-1927498068.html

Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили

Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили - РИА Новости, 15.02.2024

Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили

Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:14

2024-02-15T10:14

2024-02-15T10:21

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 10.04 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.Ранее пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.МЧС сообщало, что пожарным удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл" на Пушкинской площади, огонь охватил лишь три неэксплуатируемых строения во дворе.

https://ria.ru/20240215/pozhar-1927495816.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)