https://ria.ru/20240215/pozhar-1927498068.html
Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили
Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили - РИА Новости, 15.02.2024
Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили
Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:14
2024-02-15T10:14
2024-02-15T10:21
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 10.04 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.Ранее пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.МЧС сообщало, что пожарным удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл" на Пушкинской площади, огонь охватил лишь три неэксплуатируемых строения во дворе.
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927495816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили
МЧС: пожар на Пушкинской площади в Москве потушили, пострадавших нет