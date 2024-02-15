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Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили - РИА Новости, 15.02.2024
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10:14 15.02.2024 (обновлено: 10:21 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927498068.html
Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили
Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили - РИА Новости, 15.02.2024
Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили
Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:14
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происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 10.04 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.Ранее пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.МЧС сообщало, что пожарным удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл" на Пушкинской площади, огонь охватил лишь три неэксплуатируемых строения во дворе.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили

МЧС: пожар на Пушкинской площади в Москве потушили, пострадавших нет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМашины спецслужб и сотрудник полиции во время пожара на Пушкинской площади в Москве
Машины спецслужб и сотрудник полиции во время пожара на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Машины спецслужб и сотрудник полиции во время пожара на Пушкинской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 10.04 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.
Ранее пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
МЧС сообщало, что пожарным удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл" на Пушкинской площади, огонь охватил лишь три неэксплуатируемых строения во дворе.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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