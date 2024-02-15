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Под Курском локализовали пожар на одном из трех резервуаров на нефтебазе
Под Курском локализовали пожар на одном из трех резервуаров на нефтебазе - РИА Новости, 15.02.2024
Под Курском локализовали пожар на одном из трех резервуаров на нефтебазе
Пожар на одном из трех резервуаров на нефтебазе под Курском, вспыхнувший после атаки украинского дрона, локализован, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:01
2024-02-15T10:01
2024-02-15T10:34
происшествия
роман старовойт
курская область
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар на одном из трех резервуаров на нефтебазе под Курском, вспыхнувший после атаки украинского дрона, локализован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пожар на одном резервуаре локализован", - сказал собеседник агентства.О факте удара украинского беспилотника по нефтебазе ранее сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По предварительной информации, на объекте вспыхнул пожар, пострадавших нет, отмечал глава области.Губернатор добавил, что благодаря профессионализму пожарных удалось не допустить распространения огня, на месте работают 165 человек. Для борьбы с огнем привлекли пожарные поезда.Позднее представитель экстренных служб уточнил, что в результате атаки БПЛА на территории нефтебазы загорелись три резервуара с бензином общим объемом 2,1 тысячи кубических метров.
курская область
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происшествия, роман старовойт, курская область
Происшествия, Роман Старовойт, Курская область
Под Курском локализовали пожар на одном из трех резервуаров на нефтебазе
В Курской области локализовали пожар на одном из трех резервуаров нефтебазы
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар на одном из трех резервуаров на нефтебазе под Курском, вспыхнувший после атаки украинского дрона, локализован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Пожар на одном резервуаре локализован", - сказал собеседник агентства.
О факте удара украинского беспилотника по нефтебазе ранее сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По предварительной информации, на объекте вспыхнул пожар, пострадавших нет, отмечал глава области.
Губернатор добавил, что благодаря профессионализму пожарных удалось не допустить распространения огня, на месте работают 165 человек. Для борьбы с огнем привлекли пожарные поезда.
Позднее представитель экстренных служб уточнил, что в результате атаки БПЛА на территории нефтебазы загорелись три резервуара с бензином общим объемом 2,1 тысячи кубических метров.