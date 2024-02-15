https://ria.ru/20240215/pozhar-1927485837.html

Пожар на Пушкинской площади в Москве локализовали

Пожар на Пушкинской площади в Москве локализовали - РИА Новости, 15.02.2024

Пожар на Пушкинской площади в Москве локализовали

Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:09

2024-02-15T09:09

2024-02-15T09:17

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на площади 1500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что информация о пострадавших не поступала. Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.

https://ria.ru/20240215/pozhar-1927478630.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в центре Москвы, где расположен "Известия Hall" Видео с места крупного пожара в здании в центре Москвы, где расположен "Известия Hall" 2024-02-15T09:09 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)