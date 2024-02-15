Рейтинг@Mail.ru
Пожар на Пушкинской площади в Москве локализовали - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 15.02.2024 (обновлено: 09:17 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927485837.html
Пожар на Пушкинской площади в Москве локализовали
Пожар на Пушкинской площади в Москве локализовали - РИА Новости, 15.02.2024
Пожар на Пушкинской площади в Москве локализовали
Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:09
2024-02-15T09:17
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927482701_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bce2a131c73d48a51b8cd446d8555ee4.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на площади 1500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что информация о пострадавших не поступала. Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927478630.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар в центре Москвы, где расположен "Известия Hall"
Видео с места крупного пожара в здании в центре Москвы, где расположен "Известия Hall"
2024-02-15T09:09
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927482701_113:0:1553:1080_1920x0_80_0_0_3d8375ed90675846bb5d9839d35db0f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на Пушкинской площади в Москве локализовали

Пожар на Пушкинской площади в Москве локализовали на площади 1500 квадратов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар локализован на площади 1500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших не поступала. Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.
Машины спецслужб и сотрудник полиции во время пожара на Пушкинской площади в Москве. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Два выхода из метро перекрыли из-за пожара в "Известия холле"
07:36
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала