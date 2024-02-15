https://ria.ru/20240215/pozhar-1927485837.html
Пожар на Пушкинской площади в Москве локализовали
Пожар на Пушкинской площади в Москве локализовали - РИА Новости, 15.02.2024
Пожар на Пушкинской площади в Москве локализовали
Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:09
2024-02-15T09:09
2024-02-15T09:17
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Крупный пожар на Пушкинской площади в центре Москвы локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на площади 1500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что информация о пострадавших не поступала. Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927478630.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар в центре Москвы, где расположен "Известия Hall"
Видео с места крупного пожара в здании в центре Москвы, где расположен "Известия Hall"
2024-02-15T09:09
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PT0M33S
РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на Пушкинской площади в Москве локализовали
Пожар на Пушкинской площади в Москве локализовали на площади 1500 квадратов