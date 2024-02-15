https://ria.ru/20240215/pozhar-1927481126.html

При пожаре якутском селе Крест-Кытыл погибли двое детей

При пожаре якутском селе Крест-Кытыл погибли двое детей - РИА Новости, 15.02.2024

При пожаре якутском селе Крест-Кытыл погибли двое детей

Двое малолетних детей погибли в результате пожара в частном доме в якутском селе Крест-Кытыл, на месте работают дознаватели, сообщает пресс-служба главного... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T08:14

2024-02-15T08:14

2024-02-15T09:45

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Двое малолетних детей погибли в результате пожара в частном доме в якутском селе Крест-Кытыл, на месте работают дознаватели, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. Как отметили в ГУ МЧС, на момент прибытия пожарных в частном доме по улице Касьянова в селе Крест-Кытыл Намского района наблюдалось сильное задымление. "К сожалению, в результате воздействия опасных факторов пожара погибли два ребенка 4 и 6 лет. Огнем повреждены стена и пол в комнате на площади 15 квадратных метров. Для работы с родственниками привлечены психологи главного управления. Для выяснения причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России", - рассказали в пресс-службе ведомства. На тушение привлекались 10 человек и 3 единицы техники республиканской пожарной охраны.

https://ria.ru/20240215/pozhar-1927477637.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)