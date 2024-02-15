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При пожаре якутском селе Крест-Кытыл погибли двое детей - РИА Новости, 15.02.2024
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08:14 15.02.2024 (обновлено: 09:45 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927481126.html
При пожаре якутском селе Крест-Кытыл погибли двое детей
При пожаре якутском селе Крест-Кытыл погибли двое детей - РИА Новости, 15.02.2024
При пожаре якутском селе Крест-Кытыл погибли двое детей
Двое малолетних детей погибли в результате пожара в частном доме в якутском селе Крест-Кытыл, на месте работают дознаватели, сообщает пресс-служба главного... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T08:14
2024-02-15T09:45
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Двое малолетних детей погибли в результате пожара в частном доме в якутском селе Крест-Кытыл, на месте работают дознаватели, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. Как отметили в ГУ МЧС, на момент прибытия пожарных в частном доме по улице Касьянова в селе Крест-Кытыл Намского района наблюдалось сильное задымление. "К сожалению, в результате воздействия опасных факторов пожара погибли два ребенка 4 и 6 лет. Огнем повреждены стена и пол в комнате на площади 15 квадратных метров. Для работы с родственниками привлечены психологи главного управления. Для выяснения причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России", - рассказали в пресс-службе ведомства. На тушение привлекались 10 человек и 3 единицы техники республиканской пожарной охраны.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре якутском селе Крест-Кытыл погибли двое детей

При пожаре якутском селе Крест-Кытыл погибли двое малолетних детей

© Фото : МЧС Республики Саха/TelegramМесто пожара в частном доме в селе Крест-Кытыл в республике Саха. 15 февраля 2024
Место пожара в частном доме в селе Крест-Кытыл в республике Саха. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : МЧС Республики Саха/Telegram
Место пожара в частном доме в селе Крест-Кытыл в республике Саха. 15 февраля 2024
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ЯКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Двое малолетних детей погибли в результате пожара в частном доме в якутском селе Крест-Кытыл, на месте работают дознаватели, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Как отметили в ГУ МЧС, на момент прибытия пожарных в частном доме по улице Касьянова в селе Крест-Кытыл Намского района наблюдалось сильное задымление.
"К сожалению, в результате воздействия опасных факторов пожара погибли два ребенка 4 и 6 лет. Огнем повреждены стена и пол в комнате на площади 15 квадратных метров. Для работы с родственниками привлечены психологи главного управления. Для выяснения причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России", - рассказали в пресс-службе ведомства.
На тушение привлекались 10 человек и 3 единицы техники республиканской пожарной охраны.
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в здании на Пушкинской площади в Москве. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Площадь пожара в здании на Пушкинской площади составляет 1500 "квадратов"
06:57
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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