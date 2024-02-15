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Два выхода из метро перекрыли из-за пожара в "Известия холле" - РИА Новости, 15.02.2024
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07:36 15.02.2024 (обновлено: 09:49 15.02.2024)
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Два выхода из метро перекрыли из-за пожара в "Известия холле"
Два выхода из метро перекрыли из-за пожара в "Известия холле" - РИА Новости, 15.02.2024
Два выхода из метро перекрыли из-за пожара в "Известия холле"
Два выхода из метро на станции "Пушкинская" в Москве перекрыты из-за пожара в "Известия холл", сообщили корреспонденту РИА Новости сотрудники метрополитена. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T07:36
2024-02-15T09:49
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два выхода из метро на станции "Пушкинская" в Москве перекрыты из-за пожара в "Известия холл", сообщили корреспонденту РИА Новости сотрудники метрополитена. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ агентству сообщили, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади, сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара, по предварительным данным ведомства, составляет 1500 квадратных метров. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл". "Выходы закрыты из-за пожара в "Известиях", - сказали сотрудники метрополитена. На данный момент перекрыты выходы 1 и 2 из метро.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Два выхода из метро перекрыли из-за пожара в "Известия холле"

Два выхода из метро на "Пушкинской" перекрыли из-за пожара в "Известия холле"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМашины спецслужб и сотрудник полиции во время пожара на Пушкинской площади в Москве. 15 февраля 2024
Машины спецслужб и сотрудник полиции во время пожара на Пушкинской площади в Москве. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Машины спецслужб и сотрудник полиции во время пожара на Пушкинской площади в Москве. 15 февраля 2024
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два выхода из метро на станции "Пушкинская" в Москве перекрыты из-за пожара в "Известия холл", сообщили корреспонденту РИА Новости сотрудники метрополитена.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ агентству сообщили, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади, сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара, по предварительным данным ведомства, составляет 1500 квадратных метров. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл".
"Выходы закрыты из-за пожара в "Известиях", - сказали сотрудники метрополитена.
На данный момент перекрыты выходы 1 и 2 из метро.
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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