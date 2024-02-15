https://ria.ru/20240215/pozhar-1927478630.html

Два выхода из метро перекрыли из-за пожара в "Известия холле"

Два выхода из метро перекрыли из-за пожара в "Известия холле" - РИА Новости, 15.02.2024

Два выхода из метро перекрыли из-за пожара в "Известия холле"

Два выхода из метро на станции "Пушкинская" в Москве перекрыты из-за пожара в "Известия холл", сообщили корреспонденту РИА Новости сотрудники метрополитена. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T07:36

2024-02-15T07:36

2024-02-15T09:49

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927489501_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_567a0f17daee30deea0472df9d33c5b0.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два выхода из метро на станции "Пушкинская" в Москве перекрыты из-за пожара в "Известия холл", сообщили корреспонденту РИА Новости сотрудники метрополитена. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ агентству сообщили, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади, сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара, по предварительным данным ведомства, составляет 1500 квадратных метров. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл". "Выходы закрыты из-за пожара в "Известиях", - сказали сотрудники метрополитена. На данный момент перекрыты выходы 1 и 2 из метро.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)