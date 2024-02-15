https://ria.ru/20240215/polsha-1927581439.html

Протестующие польские фермеры забросали яйцами представительство ЕК

Протестующие польские фермеры забросали яйцами представительство ЕК - РИА Новости, 15.02.2024

Протестующие польские фермеры забросали яйцами представительство ЕК

Протестующие польские фермеры забросали яйцами представительство Европейской комиссии во Вроцлаве, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:20

2024-02-15T14:20

2024-02-15T14:26

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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Протестующие польские фермеры забросали яйцами представительство Европейской комиссии во Вроцлаве, сообщил РИА Новости очевидец. С утра во Вроцлаве проходит акция протеста фермеров, одним из требований которых является прекращение ввоза на территорию Европейского союза сельскохозяйственной продукции с Украины. В центр города протестующие пригнали около 500 единиц техники – в основном тракторов. "Участники протеста требуют встречи с представителями Еврокомиссии, но из здания никто не может выйти, так как фасад забросали яйцами. Также в ход пошла пиротехника, жгут покрышки", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что полиция пока никак не реагирует на происходящее. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html

https://ria.ru/20230508/zerno-1870480848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вроцлав, киев, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)