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В Ростовской области проверят сообщение о выстреле в пассажирку автобуса - РИА Новости, 15.02.2024
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09:41 15.02.2024 (обновлено: 10:12 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/politsiya-1927491904.html
В Ростовской области проверят сообщение о выстреле в пассажирку автобуса
В Ростовской области проверят сообщение о выстреле в пассажирку автобуса - РИА Новости, 15.02.2024
В Ростовской области проверят сообщение о выстреле в пассажирку автобуса
Полиция проверит информацию о том, что неизвестный угрожал предметом, похожим на пистолет, и причинил вред здоровью одной из пассажирок автобуса в Ростовской... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:41
2024-02-15T10:12
происшествия
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Полиция проверит информацию о том, что неизвестный угрожал предметом, похожим на пистолет, и причинил вред здоровью одной из пассажирок автобуса в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. Ранее в соцсетях появилась информация со ссылкой на очевидцев о том, что вечером 13 февраля мужчина в автобусе рейсом Азов-Ростов, угрожая пистолетом, требовал деньги у 14-лeтнeй дeвοчκи. Cидeвшaя рядом жeнщинa дaлa ему 1 тысячу рублей, потребовав уйти, в ответ мужчина пpοcтpeлил eй нοгу. "Сотрудники МО МВД России "Азовский" проводят проверку по факту публикации в сети интернет о том, что неизвестный в салоне пассажирского транспорта угрожал предметом, схожим с пистолетом, а также причинил вред здоровью одной из пассажирок", - сказал представитель областного главка МВД. Сообщений в полицию о подобном инциденте, а также информации из больниц не поступало.
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происшествия, россия, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростовская область
В Ростовской области проверят сообщение о выстреле в пассажирку автобуса

МВД проверит данные о выстреле в ногу пассажирке автобуса под Ростовом-на-Дону

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Полиция проверит информацию о том, что неизвестный угрожал предметом, похожим на пистолет, и причинил вред здоровью одной из пассажирок автобуса в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.
Ранее в соцсетях появилась информация со ссылкой на очевидцев о том, что вечером 13 февраля мужчина в автобусе рейсом Азов-Ростов, угрожая пистолетом, требовал деньги у 14-лeтнeй дeвοчκи. Cидeвшaя рядом жeнщинa дaлa ему 1 тысячу рублей, потребовав уйти, в ответ мужчина пpοcтpeлил eй нοгу.
«
"Сотрудники МО МВД России "Азовский" проводят проверку по факту публикации в сети интернет о том, что неизвестный в салоне пассажирского транспорта угрожал предметом, схожим с пистолетом, а также причинил вред здоровью одной из пассажирок", - сказал представитель областного главка МВД.
Сообщений в полицию о подобном инциденте, а также информации из больниц не поступало.
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