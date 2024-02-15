https://ria.ru/20240215/pogoda-1927481862.html

Москвичей предупредили о метели с порывистым ветром

Москвичей предупредили о метели с порывистым ветром - РИА Новости, 15.02.2024

Москвичей предупредили о метели с порывистым ветром

Снег, метель, порывистый ветер и не выше минус 9 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T08:21

2024-02-15T08:21

2024-02-15T08:21

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снег, метель, порывистый ветер и не выше минус 9 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт. Погода облачная, снег, метель, временами сильные. По нашим расчетам, сильные осадки с ухудшением видимости до 500 метров ожидаются в Москве до 14-15 часов, далее интенсивность снегопадов и метелей будет ослабевать. Температура воздуха в Москве - минус 9 - минус 11 градусов, на территории области - минус 7 - минус 12", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление существенно выше нормы - 758 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240210/moskva-1926570747.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода