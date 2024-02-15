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Москвичей предупредили о метели с порывистым ветром
Москвичей предупредили о метели с порывистым ветром - РИА Новости, 15.02.2024
Москвичей предупредили о метели с порывистым ветром
Снег, метель, порывистый ветер и не выше минус 9 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T08:21
2024-02-15T08:21
2024-02-15T08:21
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снег, метель, порывистый ветер и не выше минус 9 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт. Погода облачная, снег, метель, временами сильные. По нашим расчетам, сильные осадки с ухудшением видимости до 500 метров ожидаются в Москве до 14-15 часов, далее интенсивность снегопадов и метелей будет ослабевать. Температура воздуха в Москве - минус 9 - минус 11 градусов, на территории области - минус 7 - минус 12", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление существенно выше нормы - 758 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240210/moskva-1926570747.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей предупредили о метели с порывистым ветром
В Москве в четверг ожидаются метель, ветер и не выше минус девяти градусов