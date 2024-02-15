https://ria.ru/20240215/poezd-1927556174.html

МЖД опровергла сообщения о якобы застрявшем в снегу поезде в Москве

МЖД опровергла сообщения о якобы застрявшем в снегу поезде в Москве - РИА Новости, 15.02.2024

МЖД опровергла сообщения о якобы застрявшем в снегу поезде в Москве

Электричка не застревала в снегу на рельсах станции Кусково в Москве, движение пригородных поездов на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД)... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:11

2024-02-15T13:11

2024-02-15T13:18

происшествия

москва

ржд

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Электричка не застревала в снегу на рельсах станции Кусково в Москве, движение пригородных поездов на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) осуществляется в штатном режиме, сообщила компания. "В связи с появившимися в сети Интернет фотографиями поезда, застрявшего из-за снега, сообщаем: на фото изображен поезд дальнего следования без пассажиров, который утром прибыл на запасные пути станции Кусково, где происходит экипировка вагонов и не осуществляется движение поездов. Движение пригородных поездов на МЖД осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. МЖД добавляет, что в настоящее время на всех станциях дороги проводятся мероприятия по уборке инфраструктуры от снега. В Москве и Московской области в этой работе задействованы 70 единиц спецтехники - снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины. Для расчистки путей и стрелочных переводов на станциях привлечено более 2 тысячи человек.

https://ria.ru/20240215/aeroekspress-1927504784.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, ржд