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МЖД опровергла сообщения о якобы застрявшем в снегу поезде в Москве
МЖД опровергла сообщения о якобы застрявшем в снегу поезде в Москве - РИА Новости, 15.02.2024
МЖД опровергла сообщения о якобы застрявшем в снегу поезде в Москве
Электричка не застревала в снегу на рельсах станции Кусково в Москве, движение пригородных поездов на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД)... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:11
2024-02-15T13:11
2024-02-15T13:18
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Электричка не застревала в снегу на рельсах станции Кусково в Москве, движение пригородных поездов на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) осуществляется в штатном режиме, сообщила компания. "В связи с появившимися в сети Интернет фотографиями поезда, застрявшего из-за снега, сообщаем: на фото изображен поезд дальнего следования без пассажиров, который утром прибыл на запасные пути станции Кусково, где происходит экипировка вагонов и не осуществляется движение поездов. Движение пригородных поездов на МЖД осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. МЖД добавляет, что в настоящее время на всех станциях дороги проводятся мероприятия по уборке инфраструктуры от снега. В Москве и Московской области в этой работе задействованы 70 единиц спецтехники - снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины. Для расчистки путей и стрелочных переводов на станциях привлечено более 2 тысячи человек.
https://ria.ru/20240215/aeroekspress-1927504784.html
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происшествия, москва, ржд
Происшествия, Москва, РЖД
МЖД опровергла сообщения о якобы застрявшем в снегу поезде в Москве
МЖД: якобы застрявший в снегу поезд стоял на запасном пути и без пассажиров
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Электричка не застревала в снегу на рельсах станции Кусково в Москве, движение пригородных поездов на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) осуществляется в штатном режиме, сообщила компания.
"В связи с появившимися в сети Интернет фотографиями поезда, застрявшего из-за снега, сообщаем: на фото изображен поезд дальнего следования без пассажиров, который утром прибыл на запасные пути станции Кусково, где происходит экипировка вагонов и не осуществляется движение поездов. Движение пригородных поездов на МЖД осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
МЖД добавляет, что в настоящее время на всех станциях дороги проводятся мероприятия по уборке инфраструктуры от снега. В Москве и Московской области
в этой работе задействованы 70 единиц спецтехники - снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины. Для расчистки путей и стрелочных переводов на станциях привлечено более 2 тысячи человек.
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