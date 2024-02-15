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В Львовской области Украины произошел пожар на электрической подстанции - РИА Новости, 15.02.2024
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10:20 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/podstantsiya-1927499369.html
В Львовской области Украины произошел пожар на электрической подстанции
В Львовской области Украины произошел пожар на электрической подстанции - РИА Новости, 15.02.2024
В Львовской области Украины произошел пожар на электрической подстанции
Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий после отмены в четверг масштабной воздушной тревоги сообщил, что в регионе повреждена одна из... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:20
2024-02-15T10:20
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий после отмены в четверг масштабной воздушной тревоги сообщил, что в регионе повреждена одна из электрических подстанций, спасатели пытаются ликвидировать пожар. "Одна ракета попала в электрическую подстанцию, до сих пор горит. Верю, что государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям справится с проблемой, в данный момент (работают) над ликвидацией данного пожара", - сказал Козицкий в эфире национального телемарафона. Ранее в четверг украинские СМИ и власти на фоне воздушной тревоги сообщали о взрывах во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в городе. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщал, что складские помещения в Миргородском районе области подверглись ударам. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждениях на объектах инфраструктуры региона. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, львов, львовская область, россия, андрей садовой, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Львов, Львовская область, Россия, Андрей Садовой, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Львовской области Украины произошел пожар на электрической подстанции

В Львовской области Украины загорелась электрическая подстанция на фоне тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий после отмены в четверг масштабной воздушной тревоги сообщил, что в регионе повреждена одна из электрических подстанций, спасатели пытаются ликвидировать пожар.
"Одна ракета попала в электрическую подстанцию, до сих пор горит. Верю, что государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям справится с проблемой, в данный момент (работают) над ликвидацией данного пожара", - сказал Козицкий в эфире национального телемарафона.
Ранее в четверг украинские СМИ и власти на фоне воздушной тревоги сообщали о взрывах во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в городе. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщал, что складские помещения в Миргородском районе области подверглись ударам. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждениях на объектах инфраструктуры региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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