https://ria.ru/20240215/podmoskove-1927603388.html
Около двух тысяч единиц снегоуборочной техники работает в Подмосковье
Около двух тысяч единиц снегоуборочной техники работает в Подмосковье - РИА Новости, 15.02.2024
Около двух тысяч единиц снегоуборочной техники работает в Подмосковье
Около 2 тысяч единиц снегоуборочной техники и 1,2 тысячи дорожных рабочих задействованы в Подмосковье для ликвидации последствий снегопада, сообщили в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:30
2024-02-15T15:30
2024-02-15T15:30
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Около 2 тысяч единиц снегоуборочной техники и 1,2 тысячи дорожных рабочих задействованы в Подмосковье для ликвидации последствий снегопада, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В течение всего дня в Московской области ожидается мощный снегопад и сильный ветер. Для ликвидации последствий снегопада на линию выведено порядка 1,2 тысячи дорожных рабочих и около 2 тысяч единиц снегоуборочной техники. Общественный транспорт перешел на работу по фактическому расписанию. Также ведется постоянный мониторинг дорожной обстановки и взаимодействие с экстренными службами для обеспечения безопасного проезда", - отметили в ведомстве. По данным минтранса, сейчас дорожные службы в регионе переведены на усиленный режим работы, дорожники очищают от снега и проводят противогололедную обработку муниципальной и региональной сети Подмосковья. В ведомстве рекомендуют водителям воздержаться от поездок на личном транспорте, тем, кто все же сядет за руль, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон, быть аккуратными на мостах и эстакадах. Пешеходов просят быть крайне внимательными, не спешить при переходе дороги, убедиться в отсутствии приближающегося транспорта.
https://realty.ria.ru/20240214/raspredtsentr-1927345816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), снегопад в москве, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Снегопад в Москве, ЖКХ
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Около 2 тысяч единиц снегоуборочной техники и 1,2 тысячи дорожных рабочих задействованы в Подмосковье для ликвидации последствий снегопада, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"В течение всего дня в Московской области ожидается мощный снегопад и сильный ветер. Для ликвидации последствий снегопада на линию выведено порядка 1,2 тысячи дорожных рабочих и около 2 тысяч единиц снегоуборочной техники. Общественный транспорт перешел на работу по фактическому расписанию. Также ведется постоянный мониторинг дорожной обстановки и взаимодействие с экстренными службами для обеспечения безопасного проезда", - отметили в ведомстве.
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По данным минтранса, сейчас дорожные службы в регионе переведены на усиленный режим работы, дорожники очищают от снега и проводят противогололедную обработку муниципальной и региональной сети Подмосковья
.
В ведомстве рекомендуют водителям воздержаться от поездок на личном транспорте, тем, кто все же сядет за руль, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон, быть аккуратными на мостах и эстакадах. Пешеходов просят быть крайне внимательными, не спешить при переходе дороги, убедиться в отсутствии приближающегося транспорта.