https://ria.ru/20240215/podmoskove-1927603388.html

Около двух тысяч единиц снегоуборочной техники работает в Подмосковье

Около двух тысяч единиц снегоуборочной техники работает в Подмосковье - РИА Новости, 15.02.2024

Около двух тысяч единиц снегоуборочной техники работает в Подмосковье

Около 2 тысяч единиц снегоуборочной техники и 1,2 тысячи дорожных рабочих задействованы в Подмосковье для ликвидации последствий снегопада, сообщили в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:30

2024-02-15T15:30

2024-02-15T15:30

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Около 2 тысяч единиц снегоуборочной техники и 1,2 тысячи дорожных рабочих задействованы в Подмосковье для ликвидации последствий снегопада, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В течение всего дня в Московской области ожидается мощный снегопад и сильный ветер. Для ликвидации последствий снегопада на линию выведено порядка 1,2 тысячи дорожных рабочих и около 2 тысяч единиц снегоуборочной техники. Общественный транспорт перешел на работу по фактическому расписанию. Также ведется постоянный мониторинг дорожной обстановки и взаимодействие с экстренными службами для обеспечения безопасного проезда", - отметили в ведомстве. По данным минтранса, сейчас дорожные службы в регионе переведены на усиленный режим работы, дорожники очищают от снега и проводят противогололедную обработку муниципальной и региональной сети Подмосковья. В ведомстве рекомендуют водителям воздержаться от поездок на личном транспорте, тем, кто все же сядет за руль, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон, быть аккуратными на мостах и эстакадах. Пешеходов просят быть крайне внимательными, не спешить при переходе дороги, убедиться в отсутствии приближающегося транспорта.

https://realty.ria.ru/20240214/raspredtsentr-1927345816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), снегопад в москве, жкх