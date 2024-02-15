Рейтинг@Mail.ru
Почти 40 мер поддержки бойцов СВО и их семей реализуют в Ростовской области - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
10:53 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/podderzhka-1927507063.html
Почти 40 мер поддержки бойцов СВО и их семей реализуют в Ростовской области
Почти 40 мер поддержки бойцов СВО и их семей реализуют в Ростовской области - РИА Новости, 15.02.2024
Почти 40 мер поддержки бойцов СВО и их семей реализуют в Ростовской области
Почти 40 мер поддержки участников спецоперации и их семей реализуются в настоящее время на территории Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:53
2024-02-15T10:53
ростовская область
ростовская область
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151909/15/1519091554_0:375:4000:2625_1920x0_80_0_0_370c229f3d1714ca32dfb0f770f429f8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Почти 40 мер поддержки участников спецоперации и их семей реализуются в настоящее время на территории Ростовской области, сообщает правительство региона. Накануне губернатор области Василий Голубев встретился с членами семей бойцов, погибших во время спецоперации. Общение состоялось на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты". Отмечается, что в регионе работает филиал фонда "Защитники Отечества", разработан единый стандарт региональных мер поддержки. "В области реализуется 37 мер, ряд их был принят в конце 2023 года и вступил в силу с 1 января 2024 года - например, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для участников СВО и членов их семей", - говорится в сообщении. Весомую помощь в этой работе может оказать комитет семей воинов Отечества. "Вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны правительства области. Разработку новых мер продолжим. Помните, уважаемые земляки: мы рядом, мы с вами и всегда услышим вас", - обратился губернатор к участникам встречи. На ней также обсуждались вопросы сохранения памяти о павших бойцах спецоперации. Прозвучало предложение издания областной Книги Памяти. В каждом городе и районе уже ведется работа по увековечению погибших участников спецоперации. Именами героев названы улицы в новых микрорайонах, скверы, образовательные учреждения, в их честь открыты памятные доски и знаки, мемориальные плиты и памятники, в школах отмечены парты героев. Создаются музеи. "Сохраняя память о погибших бойцах специальной военной операции, мы обязаны окружать заботой их семьи – в этом вижу главную задачу власти и общества", - подчеркнул Голубев.
https://ria.ru/20240214/rostselmash-1927327977.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151909/15/1519091554_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_80145c385ad60a1e21ae9cf9d4836486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, василий голубев
Ростовская область , Ростовская область, Василий Голубев

Почти 40 мер поддержки бойцов СВО и их семей реализуют в Ростовской области

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Почти 40 мер поддержки участников спецоперации и их семей реализуются в настоящее время на территории Ростовской области, сообщает правительство региона.
Накануне губернатор области Василий Голубев встретился с членами семей бойцов, погибших во время спецоперации. Общение состоялось на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты".
Отмечается, что в регионе работает филиал фонда "Защитники Отечества", разработан единый стандарт региональных мер поддержки. "В области реализуется 37 мер, ряд их был принят в конце 2023 года и вступил в силу с 1 января 2024 года - например, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для участников СВО и членов их семей", - говорится в сообщении.
Весомую помощь в этой работе может оказать комитет семей воинов Отечества. "Вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны правительства области. Разработку новых мер продолжим. Помните, уважаемые земляки: мы рядом, мы с вами и всегда услышим вас", - обратился губернатор к участникам встречи.
Оборудование Ростсельмаш - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
В Ростовской области запустили завод сельскохозяйственной техники
14 февраля, 13:49
На ней также обсуждались вопросы сохранения памяти о павших бойцах спецоперации. Прозвучало предложение издания областной Книги Памяти. В каждом городе и районе уже ведется работа по увековечению погибших участников спецоперации. Именами героев названы улицы в новых микрорайонах, скверы, образовательные учреждения, в их честь открыты памятные доски и знаки, мемориальные плиты и памятники, в школах отмечены парты героев. Создаются музеи.
"Сохраняя память о погибших бойцах специальной военной операции, мы обязаны окружать заботой их семьи – в этом вижу главную задачу власти и общества", - подчеркнул Голубев.
 
Ростовская областьРостовская областьВасилий Голубев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала