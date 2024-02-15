https://ria.ru/20240215/podderzhka-1927507063.html

Почти 40 мер поддержки бойцов СВО и их семей реализуют в Ростовской области

Почти 40 мер поддержки бойцов СВО и их семей реализуют в Ростовской области - РИА Новости, 15.02.2024

Почти 40 мер поддержки бойцов СВО и их семей реализуют в Ростовской области

Почти 40 мер поддержки участников спецоперации и их семей реализуются в настоящее время на территории Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:53

2024-02-15T10:53

2024-02-15T10:53

ростовская область

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Почти 40 мер поддержки участников спецоперации и их семей реализуются в настоящее время на территории Ростовской области, сообщает правительство региона. Накануне губернатор области Василий Голубев встретился с членами семей бойцов, погибших во время спецоперации. Общение состоялось на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты". Отмечается, что в регионе работает филиал фонда "Защитники Отечества", разработан единый стандарт региональных мер поддержки. "В области реализуется 37 мер, ряд их был принят в конце 2023 года и вступил в силу с 1 января 2024 года - например, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для участников СВО и членов их семей", - говорится в сообщении. Весомую помощь в этой работе может оказать комитет семей воинов Отечества. "Вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны правительства области. Разработку новых мер продолжим. Помните, уважаемые земляки: мы рядом, мы с вами и всегда услышим вас", - обратился губернатор к участникам встречи. На ней также обсуждались вопросы сохранения памяти о павших бойцах спецоперации. Прозвучало предложение издания областной Книги Памяти. В каждом городе и районе уже ведется работа по увековечению погибших участников спецоперации. Именами героев названы улицы в новых микрорайонах, скверы, образовательные учреждения, в их честь открыты памятные доски и знаки, мемориальные плиты и памятники, в школах отмечены парты героев. Создаются музеи. "Сохраняя память о погибших бойцах специальной военной операции, мы обязаны окружать заботой их семьи – в этом вижу главную задачу власти и общества", - подчеркнул Голубев.

https://ria.ru/20240214/rostselmash-1927327977.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, василий голубев