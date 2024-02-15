https://ria.ru/20240215/podderzhka-1927507063.html
Почти 40 мер поддержки бойцов СВО и их семей реализуют в Ростовской области
Почти 40 мер поддержки бойцов СВО и их семей реализуют в Ростовской области - РИА Новости, 15.02.2024
Почти 40 мер поддержки бойцов СВО и их семей реализуют в Ростовской области
Почти 40 мер поддержки участников спецоперации и их семей реализуются в настоящее время на территории Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:53
2024-02-15T10:53
2024-02-15T10:53
ростовская область
ростовская область
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151909/15/1519091554_0:375:4000:2625_1920x0_80_0_0_370c229f3d1714ca32dfb0f770f429f8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Почти 40 мер поддержки участников спецоперации и их семей реализуются в настоящее время на территории Ростовской области, сообщает правительство региона. Накануне губернатор области Василий Голубев встретился с членами семей бойцов, погибших во время спецоперации. Общение состоялось на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты". Отмечается, что в регионе работает филиал фонда "Защитники Отечества", разработан единый стандарт региональных мер поддержки. "В области реализуется 37 мер, ряд их был принят в конце 2023 года и вступил в силу с 1 января 2024 года - например, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для участников СВО и членов их семей", - говорится в сообщении. Весомую помощь в этой работе может оказать комитет семей воинов Отечества. "Вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны правительства области. Разработку новых мер продолжим. Помните, уважаемые земляки: мы рядом, мы с вами и всегда услышим вас", - обратился губернатор к участникам встречи. На ней также обсуждались вопросы сохранения памяти о павших бойцах спецоперации. Прозвучало предложение издания областной Книги Памяти. В каждом городе и районе уже ведется работа по увековечению погибших участников спецоперации. Именами героев названы улицы в новых микрорайонах, скверы, образовательные учреждения, в их честь открыты памятные доски и знаки, мемориальные плиты и памятники, в школах отмечены парты героев. Создаются музеи. "Сохраняя память о погибших бойцах специальной военной операции, мы обязаны окружать заботой их семьи – в этом вижу главную задачу власти и общества", - подчеркнул Голубев.
https://ria.ru/20240214/rostselmash-1927327977.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151909/15/1519091554_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_80145c385ad60a1e21ae9cf9d4836486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, василий голубев
Ростовская область , Ростовская область, Василий Голубев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Почти 40 мер поддержки участников спецоперации и их семей реализуются в настоящее время на территории Ростовской области, сообщает правительство региона.
Накануне губернатор области Василий Голубев
встретился с членами семей бойцов, погибших во время спецоперации. Общение состоялось на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты".
Отмечается, что в регионе работает филиал фонда "Защитники Отечества", разработан единый стандарт региональных мер поддержки. "В области реализуется 37 мер, ряд их был принят в конце 2023 года и вступил в силу с 1 января 2024 года - например, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для участников СВО и членов их семей", - говорится в сообщении.
Весомую помощь в этой работе может оказать комитет семей воинов Отечества. "Вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны правительства области. Разработку новых мер продолжим. Помните, уважаемые земляки: мы рядом, мы с вами и всегда услышим вас", - обратился губернатор к участникам встречи.
В Ростовской области запустили завод сельскохозяйственной техники
На ней также обсуждались вопросы сохранения памяти о павших бойцах спецоперации. Прозвучало предложение издания областной Книги Памяти. В каждом городе и районе уже ведется работа по увековечению погибших участников спецоперации. Именами героев названы улицы в новых микрорайонах, скверы, образовательные учреждения, в их честь открыты памятные доски и знаки, мемориальные плиты и памятники, в школах отмечены парты героев. Создаются музеи.
"Сохраняя память о погибших бойцах специальной военной операции, мы обязаны окружать заботой их семьи – в этом вижу главную задачу власти и общества", - подчеркнул Голубев.