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Пискарев обвинил Европарламент в координации деятельности релокантов - РИА Новости, 15.02.2024
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08:39 15.02.2024 (обновлено: 09:30 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/piskarev-1927483194.html
Пискарев обвинил Европарламент в координации деятельности релокантов
Пискарев обвинил Европарламент в координации деятельности релокантов - РИА Новости, 15.02.2024
Пискарев обвинил Европарламент в координации деятельности релокантов
Для координации экстремистской деятельности релокантов задействовали Европарламент, заявил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T08:39
2024-02-15T09:30
в мире
россия
василий пискарев
европарламент
госдума рф
евросоюз
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Для координации экстремистской деятельности релокантов задействовали Европарламент, заявил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии ГД."Для координации экстремистской деятельности релокантов задействовали Европарламент", - заявил Пискарев. Депутат также отметил, что комиссия фиксирует усиление попыток внешних сил повлиять на результаты президентских выборов в России. По его словам, Европарламент является ярким примером, поскольку на его площадке осуществляется координация сил российской оппозиции, переместившейся с началом СВО за кордон. Он сообщил, что, в частности, накануне в ЕП "с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций" прошла публичная конференция на тему президентских выборов в РФ, "где обсуждались некие "стратегии сопротивления". Глава комиссии ГД подчеркнул, что европарламентариев и чиновников ЕС не смутило подобное действо в стенах парламента. "Судя по всему, планирование "оранжевых" революций им не впервой. Только с Россией этот номер не пройдет. Мы сделаем всё, чтобы попытки вмешиваться в избирательный процесс в России не прошли, а наши избиратели могли сделать свободный и осознанный выбор без подсказок из-за рубежа", - сказал Пискарев.
https://ria.ru/20240207/vybory-1925929129.html
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в мире, россия, василий пискарев, европарламент, госдума рф, евросоюз
В мире, Россия, Василий Пискарев, Европарламент, Госдума РФ, Евросоюз
Пискарев обвинил Европарламент в координации деятельности релокантов

Пискарев: экстремистскую деятельность релокантов координирует Европарламент

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Для координации экстремистской деятельности релокантов задействовали Европарламент, заявил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии ГД.
"Для координации экстремистской деятельности релокантов задействовали Европарламент", - заявил Пискарев.
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Депутат также отметил, что комиссия фиксирует усиление попыток внешних сил повлиять на результаты президентских выборов в России. По его словам, Европарламент является ярким примером, поскольку на его площадке осуществляется координация сил российской оппозиции, переместившейся с началом СВО за кордон.
Он сообщил, что, в частности, накануне в ЕП "с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций" прошла публичная конференция на тему президентских выборов в РФ, "где обсуждались некие "стратегии сопротивления". Глава комиссии ГД подчеркнул, что европарламентариев и чиновников ЕС не смутило подобное действо в стенах парламента.
"Судя по всему, планирование "оранжевых" революций им не впервой. Только с Россией этот номер не пройдет. Мы сделаем всё, чтобы попытки вмешиваться в избирательный процесс в России не прошли, а наши избиратели могли сделать свободный и осознанный выбор без подсказок из-за рубежа", - сказал Пискарев.
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