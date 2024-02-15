https://ria.ru/20240215/piskarev-1927483194.html

Пискарев обвинил Европарламент в координации деятельности релокантов

Пискарев обвинил Европарламент в координации деятельности релокантов - РИА Новости, 15.02.2024

Пискарев обвинил Европарламент в координации деятельности релокантов

Для координации экстремистской деятельности релокантов задействовали Европарламент, заявил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T08:39

2024-02-15T08:39

2024-02-15T09:30

в мире

россия

василий пискарев

европарламент

госдума рф

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Для координации экстремистской деятельности релокантов задействовали Европарламент, заявил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии ГД."Для координации экстремистской деятельности релокантов задействовали Европарламент", - заявил Пискарев. Депутат также отметил, что комиссия фиксирует усиление попыток внешних сил повлиять на результаты президентских выборов в России. По его словам, Европарламент является ярким примером, поскольку на его площадке осуществляется координация сил российской оппозиции, переместившейся с началом СВО за кордон. Он сообщил, что, в частности, накануне в ЕП "с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций" прошла публичная конференция на тему президентских выборов в РФ, "где обсуждались некие "стратегии сопротивления". Глава комиссии ГД подчеркнул, что европарламентариев и чиновников ЕС не смутило подобное действо в стенах парламента. "Судя по всему, планирование "оранжевых" революций им не впервой. Только с Россией этот номер не пройдет. Мы сделаем всё, чтобы попытки вмешиваться в избирательный процесс в России не прошли, а наши избиратели могли сделать свободный и осознанный выбор без подсказок из-за рубежа", - сказал Пискарев.

https://ria.ru/20240207/vybory-1925929129.html

https://ria.ru/20240208/relokanty-1926242138.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, василий пискарев, европарламент, госдума рф, евросоюз