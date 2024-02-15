Пискарев обвинил Европарламент в координации деятельности релокантов
Пискарев: экстремистскую деятельность релокантов координирует Европарламент
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Для координации экстремистской деятельности релокантов задействовали Европарламент, заявил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии ГД.
"Для координации экстремистской деятельности релокантов задействовали Европарламент", - заявил Пискарев.
Депутат также отметил, что комиссия фиксирует усиление попыток внешних сил повлиять на результаты президентских выборов в России. По его словам, Европарламент является ярким примером, поскольку на его площадке осуществляется координация сил российской оппозиции, переместившейся с началом СВО за кордон.
Он сообщил, что, в частности, накануне в ЕП "с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций" прошла публичная конференция на тему президентских выборов в РФ, "где обсуждались некие "стратегии сопротивления". Глава комиссии ГД подчеркнул, что европарламентариев и чиновников ЕС не смутило подобное действо в стенах парламента.
"Судя по всему, планирование "оранжевых" революций им не впервой. Только с Россией этот номер не пройдет. Мы сделаем всё, чтобы попытки вмешиваться в избирательный процесс в России не прошли, а наши избиратели могли сделать свободный и осознанный выбор без подсказок из-за рубежа", - сказал Пискарев.