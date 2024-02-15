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Даванков не осудил коллегу по фракции Певцова за поддержку кандидата Путина - РИА Новости, 15.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:30 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/pevtsov-1927621459.html
Даванков не осудил коллегу по фракции Певцова за поддержку кандидата Путина
Даванков не осудил коллегу по фракции Певцова за поддержку кандидата Путина - РИА Новости, 15.02.2024
Даванков не осудил коллегу по фракции Певцова за поддержку кандидата Путина
Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков на презентации своей предвыборной программы заявил, что не видит ничего страшного в том, что... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:30
2024-02-15T16:30
выборы президента россии — 2024
политика
владислав даванков
владимир путин
дмитрий певцов
госдума рф
партия "новые люди"
выборы президента рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков на презентации своей предвыборной программы заявил, что не видит ничего страшного в том, что член фракции "Новые люди" в Госдуме Дмитрий Певцов поддержал выдвижение Владимира Путина на выборах президента РФ. "Они имеют право принять для себя любое решение, на мой взгляд, ничего в этом страшного нет", - ответил Даванков на вопрос о поддержке Певцовым другого кандидата в президенты. Даванков добавил, что, возможно, член фракции в ГД Олег Леонов также поддержал Путина, но эти два депутата избирались как независимые и могут принять любое решение. Ранее в своем Telegram-канале Певцов опубликовал видео, где на нем футболка с надписью "Команда Путина. Народный фронт".
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политика, владислав даванков, владимир путин, дмитрий певцов, госдума рф, партия "новые люди", выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владислав Даванков, Владимир Путин, Дмитрий Певцов, Госдума РФ, Партия "Новые люди", Выборы президента РФ
Даванков не осудил коллегу по фракции Певцова за поддержку кандидата Путина

Даванков: Певцов не член партии "Новые люди" и может поддержать любого кандидата

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкАктер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов
Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков на презентации своей предвыборной программы заявил, что не видит ничего страшного в том, что член фракции "Новые люди" в Госдуме Дмитрий Певцов поддержал выдвижение Владимира Путина на выборах президента РФ.
"Они имеют право принять для себя любое решение, на мой взгляд, ничего в этом страшного нет", - ответил Даванков на вопрос о поддержке Певцовым другого кандидата в президенты.
Даванков добавил, что, возможно, член фракции в ГД Олег Леонов также поддержал Путина, но эти два депутата избирались как независимые и могут принять любое решение.
Ранее в своем Telegram-канале Певцов опубликовал видео, где на нем футболка с надписью "Команда Путина. Народный фронт".
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладислав ДаванковВладимир ПутинДмитрий ПевцовГосдума РФПартия "Новые люди"Выборы президента РФ
 
 
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