https://ria.ru/20240215/pevtsov-1927621459.html

Даванков не осудил коллегу по фракции Певцова за поддержку кандидата Путина

Даванков не осудил коллегу по фракции Певцова за поддержку кандидата Путина - РИА Новости, 15.02.2024

Даванков не осудил коллегу по фракции Певцова за поддержку кандидата Путина

Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков на презентации своей предвыборной программы заявил, что не видит ничего страшного в том, что... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:30

2024-02-15T16:30

2024-02-15T16:30

выборы президента россии — 2024

политика

владислав даванков

владимир путин

дмитрий певцов

госдума рф

партия "новые люди"

выборы президента рф

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков на презентации своей предвыборной программы заявил, что не видит ничего страшного в том, что член фракции "Новые люди" в Госдуме Дмитрий Певцов поддержал выдвижение Владимира Путина на выборах президента РФ. "Они имеют право принять для себя любое решение, на мой взгляд, ничего в этом страшного нет", - ответил Даванков на вопрос о поддержке Певцовым другого кандидата в президенты. Даванков добавил, что, возможно, член фракции в ГД Олег Леонов также поддержал Путина, но эти два депутата избирались как независимые и могут принять любое решение. Ранее в своем Telegram-канале Певцов опубликовал видео, где на нем футболка с надписью "Команда Путина. Народный фронт".

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владислав даванков, владимир путин, дмитрий певцов, госдума рф, партия "новые люди", выборы президента рф