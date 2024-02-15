https://ria.ru/20240215/palestina-1927547052.html

Глава БАПОР рассказал о последствиях наступления Израиля на Рафах

Глава БАПОР рассказал о последствиях наступления Израиля на Рафах - РИА Новости, 15.02.2024

Глава БАПОР рассказал о последствиях наступления Израиля на Рафах

Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не сможет продолжить работу в секторе Газа в случае наземной операции... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:45

2024-02-15T12:45

2024-02-15T12:45

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рафах (провинция)

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биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не сможет продолжить работу в секторе Газа в случае наземной операции Израиля в городе Рафахе на юге анклава, считает глава организации Филиппе Лаззарини в интервью ирландскому радио RTE. "Я не думаю, что мы сможем продолжить работу, поскольку вся логистика ООН и международного сообщества, оказывающего помощь (сектору Газа), находится в Рафахе", - сказал Лаззарини. По мнению главы БАПОР, в случае наступления на город палестинским беженцам придется отходить через границу в Египет. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль будет сражаться до полной победы и предпримет масштабные действия в Рафахе после эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий. Рафах, расположенный на границе с Египтом, стал основным центром размещения палестинцев, бежавших от боевых действий на остальной части анклава. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в Рафахе. Число погибших в результате этих ударов достигло 100, более 230 человек пострадали, передавал телеканал Al Mayadeen. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об израильской военной операции и ударах по Рафаху, заявлял, что для РФ это предмет особой озабоченности. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское

https://ria.ru/20240211/bapor-1926649342.html

https://ria.ru/20240215/izrail-1927510014.html

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рафах (провинция)

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Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, владимир путин, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году