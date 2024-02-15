https://ria.ru/20240215/palata-1927626892.html

Россия и Гондурас создали частную двустороннюю торгово-промышленную палату

Россия и Гондурас создали частную двустороннюю торгово-промышленную палату - РИА Новости, 15.02.2024

Россия и Гондурас создали частную двустороннюю торгово-промышленную палату

Десятки предпринимателей России и Гондураса вошли в состав частной торгово-промышленной палаты, которая вскоре начнет работу при поддержке властей - это... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:54

2024-02-15T16:54

2024-02-15T16:54

гондурас

россия

никарагуа

александр хохоликов

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МЕХИКО, 15 фев - РИА Новости. Десятки предпринимателей России и Гондураса вошли в состав частной торгово-промышленной палаты, которая вскоре начнет работу при поддержке властей - это позволит активизировать торговые связи и устранить их дисбаланс, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов. "Для того, чтобы нам двигаться в сторону укрепления торгово-экономических связей, мы создали в прошлом году, в сентябре, двустороннюю торгово-промышленную палату. Частную, потому что частники быстро реагируют на ситуацию и быстро принимают решения, и в этой палате больше 65 человек", - сказал Хохоликов. По словам дипломата, палата будет вскоре торжественно открыта в присутствии властей Гондураса, бизнесменов и дипкорпуса, что будет способствовать уменьшению дисбаланса и активизации связей. С момента учреждения в прошлом году её представители уже побывали в России, подписав соглашение о сотрудничестве с Национальным комитетом содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки и Карибского бассейна НК СЭСЛА "Мы, прежде всего, поставляем металлы, удобрения и продукцию целлюлозно-бумажной промышленности. Планируем расширить это, чтобы (в Гондурасе - ред.) смогли поменять городской транспорт на новый, будем продвигать наши автобусы - к ним есть большой интерес. В данном случае есть хорошие заделы и благоприятные перспективы", - добавил посол.

https://ria.ru/20230922/eksport-1898063096.html

гондурас

россия

никарагуа

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гондурас, россия, никарагуа, александр хохоликов