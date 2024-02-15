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Тамбовский и.о. министра уволился после скандала с дорожной полицией - РИА Новости, 15.02.2024
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11:53 15.02.2024 (обновлено: 11:56 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/otstavka-1927526743.html
Тамбовский и.о. министра уволился после скандала с дорожной полицией
Тамбовский и.о. министра уволился после скандала с дорожной полицией - РИА Новости, 15.02.2024
Тамбовский и.о. министра уволился после скандала с дорожной полицией
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Александр Овчинников подал в отставку после "неподобающего поведения" при общении с... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:53
2024-02-15T11:56
тамбовская область
россия
александр овчинников
александр хинштейн
госдума рф
политика
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ВОРОНЕЖ, 15 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Александр Овчинников подал в отставку после "неподобающего поведения" при общении с полицией, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в субботу, 10 февраля, на трассе "Каспий" в Тамбовской области сотрудники ДПС остановили две машины - в одной из них были следы туши косули, а во второй ехал и.о. министра здравоохранения региона Александр Овчинников. После в сети распространилась видеозапись, на которой Овчинников вызывающе общается с полицейскими, показывая свое удостоверение и недвусмысленно намекая на свое положение. В среду в Telegram-канале главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна появился пост, в котором депутат прямо сказал, что исполняющий обязанности министра здравоохранения "неминуемо станет "экс-", потому что "наглое, с чувством вседозволенности, поведение порочит честь всех представителей власти". "В силу неподобающего поведения я принял решение об увольнении по собственному желанию", — приводят слова Овчинникова в группе Минздрава Тамбовской области во "ВКонтакте". Овчинников признал свою вину перед полицейскими и извинился перед ними за "повышение голоса" и разговор в "неподобающем тоне". Однако экс-чиновник утверждает, что он не нарушал законы и не занимался браконьерством. Также он заверил, что он планирует поехать в командировку в новые регионы России, "чтобы лечить людей".
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тамбовская область, россия, александр овчинников, александр хинштейн, госдума рф, политика
Тамбовская область, Россия, Александр Овчинников, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Политика
Тамбовский и.о. министра уволился после скандала с дорожной полицией

Тамбовский и.о. министра здравоохранения уволился после скандала с полицейскими

© Фото : Министерство здравоохранения Тамбовской области/ВКонтактеАлексей Овчинников
Алексей Овчинников - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Тамбовской области/ВКонтакте
Алексей Овчинников. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 15 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Александр Овчинников подал в отставку после "неподобающего поведения" при общении с полицией, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в субботу, 10 февраля, на трассе "Каспий" в Тамбовской области сотрудники ДПС остановили две машины - в одной из них были следы туши косули, а во второй ехал и.о. министра здравоохранения региона Александр Овчинников. После в сети распространилась видеозапись, на которой Овчинников вызывающе общается с полицейскими, показывая свое удостоверение и недвусмысленно намекая на свое положение.
В среду в Telegram-канале главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна появился пост, в котором депутат прямо сказал, что исполняющий обязанности министра здравоохранения "неминуемо станет "экс-", потому что "наглое, с чувством вседозволенности, поведение порочит честь всех представителей власти".
«
"В силу неподобающего поведения я принял решение об увольнении по собственному желанию", — приводят слова Овчинникова в группе Минздрава Тамбовской области во "ВКонтакте".
Овчинников признал свою вину перед полицейскими и извинился перед ними за "повышение голоса" и разговор в "неподобающем тоне". Однако экс-чиновник утверждает, что он не нарушал законы и не занимался браконьерством. Также он заверил, что он планирует поехать в командировку в новые регионы России, "чтобы лечить людей".
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Тамбовская областьРоссияАлександр ОвчинниковАлександр ХинштейнГосдума РФПолитика
 
 
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