Тамбовский и.о. министра уволился после скандала с дорожной полицией
Тамбовский и.о. министра здравоохранения уволился после скандала с полицейскими
Алексей Овчинников. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Александр Овчинников подал в отставку после "неподобающего поведения" при общении с полицией, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в субботу, 10 февраля, на трассе "Каспий" в Тамбовской области сотрудники ДПС остановили две машины - в одной из них были следы туши косули, а во второй ехал и.о. министра здравоохранения региона Александр Овчинников. После в сети распространилась видеозапись, на которой Овчинников вызывающе общается с полицейскими, показывая свое удостоверение и недвусмысленно намекая на свое положение.
В среду в Telegram-канале главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна появился пост, в котором депутат прямо сказал, что исполняющий обязанности министра здравоохранения "неминуемо станет "экс-", потому что "наглое, с чувством вседозволенности, поведение порочит честь всех представителей власти".
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"В силу неподобающего поведения я принял решение об увольнении по собственному желанию", — приводят слова Овчинникова в группе Минздрава Тамбовской области во "ВКонтакте".
Овчинников признал свою вину перед полицейскими и извинился перед ними за "повышение голоса" и разговор в "неподобающем тоне". Однако экс-чиновник утверждает, что он не нарушал законы и не занимался браконьерством. Также он заверил, что он планирует поехать в командировку в новые регионы России, "чтобы лечить людей".