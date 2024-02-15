https://ria.ru/20240215/oskolok-1927606881.html

Белгородец рассказал, что после обстрела нашел в раме осколок боеприпаса

Белгородец рассказал, что после обстрела нашел в раме осколок боеприпаса - РИА Новости, 15.02.2024

Белгородец рассказал, что после обстрела нашел в раме осколок боеприпаса

Житель дома №55а по улице Губкина в Белгороде Иван рассказал РИА Новости, что после обстрела города у него в квартире выбило окна и осколком боеприпаса... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:40

2024-02-15T15:40

2024-02-15T15:40

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Житель дома №55а по улице Губкина в Белгороде Иван рассказал РИА Новости, что после обстрела города у него в квартире выбило окна и осколком боеприпаса повредило оконную раму. По словам Ивана, в момент обстрела он находился дома. "Задрожали окна. А потом третий раз как лупануло, я увидел, что дым пошел во дворе, на детской площадке. Стекла повыбивало. Вот осколок у меня (от боеприпаса – ред.) взлетел в раму (окна – ред.), и вылетело окно на третьем этаже. Видно даже, как осколок (вошел) в раму саму", - рассказал Иван. Он уточнил, что поблизости от его дома от удара образовалась воронка, потом приехал автомобиль скорой помощи. "Скорая (помощь) прилетела в первую очередь, но не знаю, не подходил туда. У меня мать 95 лет заохала, испугалась", - отметил собеседник агентства. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Также задело несколько многоквартирных домов.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927597611.html

https://ria.ru/20240215/soboleznovaniya-1927598907.html

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2024

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происшествия, вячеслав гладков