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Белгородец рассказал, что после обстрела нашел в раме осколок боеприпаса - РИА Новости, 15.02.2024
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15:40 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/oskolok-1927606881.html
Белгородец рассказал, что после обстрела нашел в раме осколок боеприпаса
Белгородец рассказал, что после обстрела нашел в раме осколок боеприпаса - РИА Новости, 15.02.2024
Белгородец рассказал, что после обстрела нашел в раме осколок боеприпаса
Житель дома №55а по улице Губкина в Белгороде Иван рассказал РИА Новости, что после обстрела города у него в квартире выбило окна и осколком боеприпаса... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:40
2024-02-15T15:40
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Житель дома №55а по улице Губкина в Белгороде Иван рассказал РИА Новости, что после обстрела города у него в квартире выбило окна и осколком боеприпаса повредило оконную раму. По словам Ивана, в момент обстрела он находился дома. "Задрожали окна. А потом третий раз как лупануло, я увидел, что дым пошел во дворе, на детской площадке. Стекла повыбивало. Вот осколок у меня (от боеприпаса – ред.) взлетел в раму (окна – ред.), и вылетело окно на третьем этаже. Видно даже, как осколок (вошел) в раму саму", - рассказал Иван. Он уточнил, что поблизости от его дома от удара образовалась воронка, потом приехал автомобиль скорой помощи. "Скорая (помощь) прилетела в первую очередь, но не знаю, не подходил туда. У меня мать 95 лет заохала, испугалась", - отметил собеседник агентства. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Также задело несколько многоквартирных домов.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927597611.html
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происшествия, вячеслав гладков
Происшествия, Вячеслав Гладков
Белгородец рассказал, что после обстрела нашел в раме осколок боеприпаса

Житель Белгорода рассказал, что после обстрела нашел в раме окна осколок снаряда

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramСотрудники экстренных служб на месте ракетного удара по Белгороду
Сотрудники экстренных служб на месте ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Сотрудники экстренных служб на месте ракетного удара по Белгороду
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Житель дома №55а по улице Губкина в Белгороде Иван рассказал РИА Новости, что после обстрела города у него в квартире выбило окна и осколком боеприпаса повредило оконную раму.
По словам Ивана, в момент обстрела он находился дома.
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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«
"Задрожали окна. А потом третий раз как лупануло, я увидел, что дым пошел во дворе, на детской площадке. Стекла повыбивало. Вот осколок у меня (от боеприпаса – ред.) взлетел в раму (окна – ред.), и вылетело окно на третьем этаже. Видно даже, как осколок (вошел) в раму саму", - рассказал Иван.
Он уточнил, что поблизости от его дома от удара образовалась воронка, потом приехал автомобиль скорой помощи.
«
"Скорая (помощь) прилетела в первую очередь, но не знаю, не подходил туда. У меня мать 95 лет заохала, испугалась", - отметил собеседник агентства.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Также задело несколько многоквартирных домов.
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