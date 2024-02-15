https://ria.ru/20240215/oruzhie-1927686169.html
Байден поручил связаться с Россией из-за "противоспутникового оружия"
Байден поручил связаться с Россией из-за "противоспутникового оружия" - РИА Новости, 15.02.2024
Байден поручил связаться с Россией из-за "противоспутникового оружия"
Белый дом подтвердил, что угроза национальной безопасности, о которой предупредили конгресс накануне, касается якобы разрабатываемого РФ противоспутникового... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:33
2024-02-15T22:33
2024-02-15T23:18
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Белый дом подтвердил, что угроза национальной безопасности, о которой предупредили конгресс накануне, касается якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия, президент США потребовал дипломатических контактов с Россией, сообщил на брифинге в четверг представитель Белого дома Джон Кирби."Хотя я ограничен в том, что именно могу сообщить о характере угрозы, я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает Россия", — сказал представитель администрации США. По его словам, "это еще не действующие технологии и они не введены в строй".В этой связи представитель Белого дома сказал, что, по данным Вашингтона, "немедленной угрозы безопасности кого-либо нет".Кирби сообщил, что Байден получает соответствующую информацию и уже "отдал распоряжение о проведении предварительных обсуждений с лидерами в конгрессе, прямом дипломатическом контакте с Россией, союзниками и партнерами, а также другими странами мира.
https://ria.ru/20240215/oruzhie-1927648884.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), джон кирби
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Джон Кирби
Байден поручил связаться с Россией из-за "противоспутникового оружия"
Байден поручил связаться с Россией из-за "противоспутникового оружия"