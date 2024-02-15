https://ria.ru/20240215/oruzhie-1927648884.html

Оружие США в Европе плохо обслуживается, сообщили в Пентагоне

Оружие США в Европе плохо обслуживается, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 15.02.2024

Оружие США в Европе плохо обслуживается, сообщили в Пентагоне

Оружие США в Европе плохо обслуживается и не полностью функционирует, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:26

2024-02-15T18:26

2024-02-15T18:26

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Оружие США в Европе плохо обслуживается и не полностью функционирует, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона. "Предварительно размещенное оружие США в Европе недостаточно обслуживается и не полностью функционирует. Важное оружие и оборудование не подвергается последовательной инвентаризации", - говорится в докладе генерального инспектора, опубликованного на сайте структуры. Докладом рекомендуется улучшения и следование рекомендациям.

https://ria.ru/20240215/sputniki-1927609019.html

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в мире, сша, европа, министерство обороны сша