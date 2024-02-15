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Оружие США в Европе плохо обслуживается, сообщили в Пентагоне
Оружие США в Европе плохо обслуживается, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 15.02.2024
Оружие США в Европе плохо обслуживается, сообщили в Пентагоне
Оружие США в Европе плохо обслуживается и не полностью функционирует, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:26
2024-02-15T18:26
2024-02-15T18:26
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Оружие США в Европе плохо обслуживается и не полностью функционирует, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона. "Предварительно размещенное оружие США в Европе недостаточно обслуживается и не полностью функционирует. Важное оружие и оборудование не подвергается последовательной инвентаризации", - говорится в докладе генерального инспектора, опубликованного на сайте структуры. Докладом рекомендуется улучшения и следование рекомендациям.
https://ria.ru/20240215/sputniki-1927609019.html
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в мире, сша, европа, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Министерство обороны США
Оружие США в Европе плохо обслуживается, сообщили в Пентагоне
Доклад аудитора Пентагона: оружие США в Европе плохо обслуживается