https://ria.ru/20240215/orel-1927586871.html

В Орле задержали подростка за поджог релейного шкафа

В Орле задержали подростка за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 15.02.2024

В Орле задержали подростка за поджог релейного шкафа

Подростка задержали в Орле за поджог релейного шкафа со своим знакомым по заданию незнакомца из интернета, поддерживавшего украинские войска и обещавшего... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:33

2024-02-15T14:33

2024-02-15T14:53

происшествия

орел

следственный комитет россии (ск рф)

россия

московская железная дорога

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Подростка задержали в Орле за поджог релейного шкафа со своим знакомым по заданию незнакомца из интернета, поддерживавшего украинские войска и обещавшего заплатить, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России."Несовершеннолетний привлек знакомого, вместе они прибыли на перегон станций "Орел - Стальной Конь" Орловско-Курского региона Московской железной дороги и совершили поджог релейного шкафа... Указанные лица были установлены и задержаны", - говорится в Telegram-канале ведомства.Установлено, что 8 февраля незнакомец, поддерживающий украинские войска, организовал диверсию на железной дороге "в целях дестабилизации социально-политической обстановки на территории РФ, подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ". Он написал в мессенджере подростку и убедил его за деньги поджечь релейный шкаф.Подростка обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору.Следствие будет просить суд об аресте задержанного, а в отношении его знакомого "будет применен иной процессуальный порядок привлечения к ответственности".

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орел

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происшествия, орел, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская железная дорога