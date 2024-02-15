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В Орле задержали подростка за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 15.02.2024
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14:33 15.02.2024 (обновлено: 14:53 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/orel-1927586871.html
В Орле задержали подростка за поджог релейного шкафа
В Орле задержали подростка за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 15.02.2024
В Орле задержали подростка за поджог релейного шкафа
Подростка задержали в Орле за поджог релейного шкафа со своим знакомым по заданию незнакомца из интернета, поддерживавшего украинские войска и обещавшего... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:33
2024-02-15T14:53
происшествия
орел
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская железная дорога
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Подростка задержали в Орле за поджог релейного шкафа со своим знакомым по заданию незнакомца из интернета, поддерживавшего украинские войска и обещавшего заплатить, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России."Несовершеннолетний привлек знакомого, вместе они прибыли на перегон станций "Орел - Стальной Конь" Орловско-Курского региона Московской железной дороги и совершили поджог релейного шкафа... Указанные лица были установлены и задержаны", - говорится в Telegram-канале ведомства.Установлено, что 8 февраля незнакомец, поддерживающий украинские войска, организовал диверсию на железной дороге "в целях дестабилизации социально-политической обстановки на территории РФ, подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ". Он написал в мессенджере подростку и убедил его за деньги поджечь релейный шкаф.Подростка обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору.Следствие будет просить суд об аресте задержанного, а в отношении его знакомого "будет применен иной процессуальный порядок привлечения к ответственности".
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происшествия, орел, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская железная дорога
Происшествия, Орел, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Московская железная дорога
В Орле задержали подростка за поджог релейного шкафа

В Орле задержали подростка за поджог релейного шкафа по заданию незнакомца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Подростка задержали в Орле за поджог релейного шкафа со своим знакомым по заданию незнакомца из интернета, поддерживавшего украинские войска и обещавшего заплатить, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
«
"Несовершеннолетний привлек знакомого, вместе они прибыли на перегон станций "Орел - Стальной Конь" Орловско-Курского региона Московской железной дороги и совершили поджог релейного шкафа... Указанные лица были установлены и задержаны", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что 8 февраля незнакомец, поддерживающий украинские войска, организовал диверсию на железной дороге "в целях дестабилизации социально-политической обстановки на территории РФ, подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ". Он написал в мессенджере подростку и убедил его за деньги поджечь релейный шкаф.
Подростка обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Следствие будет просить суд об аресте задержанного, а в отношении его знакомого "будет применен иной процессуальный порядок привлечения к ответственности".
Хакер - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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ПроисшествияОрелСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМосковская железная дорога
 
 
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