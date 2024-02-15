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Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.02.2024
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 39 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:53
2024-02-15T01:53
2024-02-15T01:53
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 39 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двенадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Пять обстрелов - на донецком направлении. Пять обстрелов - на горловском направлении. Два обстрела - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего было выпущено 39 единиц различных боеприпасов. За предыдущие сутки был зафиксирован 41 обстрел.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР