https://ria.ru/20240215/obstrel-1927632398.html

В Белгороде при обстреле школьного стадиона пострадали дети и взрослые

В Белгороде при обстреле школьного стадиона пострадали дети и взрослые - РИА Новости, 15.02.2024

В Белгороде при обстреле школьного стадиона пострадали дети и взрослые

В соцсетях появилось видео первых минут после обстрела ВСУ школьного стадиона в Белгороде: ранены дети и взрослые, они стонут и просят о помощи. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:11

2024-02-15T17:11

2024-02-15T17:17

белгород

вячеслав гладков

удар всу по тц в белгороде

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БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. В соцсетях появилось видео первых минут после обстрела ВСУ школьного стадиона в Белгороде: ранены дети и взрослые, они стонут и просят о помощи. Автор ролика, мужчина, говорит на видео, что 5 минут назад он бегал по этому стадиону. Он продвигается по территории, в кадре видна голубая коляска, рядом с ней сидит оглушенная женщина. "Ребенок там мертвый, женщина тяжело ранена", - комментирует автор.Он двигается дальше. Видны двое лежащих раненых детей, рядом с ними кровь. Дети плачу и кричат: "Помогите!" "Братан, скорую вызвал, держись. Все хорошо. Ты жить будешь, не переживай", - говорит молодой человек. Затем он подходит к лежащей на асфальте женщине в крови, она говорит, что болит нога. Подбадривает ее, говоря, что скоро прибудет скорая. "Что с мальчиком моим?" - плачет женщина. Молодой человек, уточнив, что речь идет о раненом ребенке, говорит ей: "Будет жить, не переживайте". На кадрах также видно лежащее на земле тело в желтой одежде, его судьбу автор ролика не уточняет. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Источник в экстренных службах региона ранее сообщил РИА Новости, что в голубой коляске был четырехмесячный ребенок, с ним гуляла бабушка. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что погибла годовалая девочка Валентина.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927629012.html

https://ria.ru/20240215/pogibshaya-1927619894.html

белгород

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белгород, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде