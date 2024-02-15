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В Белгороде при обстреле школьного стадиона пострадали дети и взрослые - РИА Новости, 15.02.2024
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17:11 15.02.2024 (обновлено: 17:17 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/obstrel-1927632398.html
В Белгороде при обстреле школьного стадиона пострадали дети и взрослые
В Белгороде при обстреле школьного стадиона пострадали дети и взрослые - РИА Новости, 15.02.2024
В Белгороде при обстреле школьного стадиона пострадали дети и взрослые
В соцсетях появилось видео первых минут после обстрела ВСУ школьного стадиона в Белгороде: ранены дети и взрослые, они стонут и просят о помощи. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:11
2024-02-15T17:17
белгород
вячеслав гладков
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. В соцсетях появилось видео первых минут после обстрела ВСУ школьного стадиона в Белгороде: ранены дети и взрослые, они стонут и просят о помощи. Автор ролика, мужчина, говорит на видео, что 5 минут назад он бегал по этому стадиону. Он продвигается по территории, в кадре видна голубая коляска, рядом с ней сидит оглушенная женщина. "Ребенок там мертвый, женщина тяжело ранена", - комментирует автор.Он двигается дальше. Видны двое лежащих раненых детей, рядом с ними кровь. Дети плачу и кричат: "Помогите!" "Братан, скорую вызвал, держись. Все хорошо. Ты жить будешь, не переживай", - говорит молодой человек. Затем он подходит к лежащей на асфальте женщине в крови, она говорит, что болит нога. Подбадривает ее, говоря, что скоро прибудет скорая. "Что с мальчиком моим?" - плачет женщина. Молодой человек, уточнив, что речь идет о раненом ребенке, говорит ей: "Будет жить, не переживайте". На кадрах также видно лежащее на земле тело в желтой одежде, его судьбу автор ролика не уточняет. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Источник в экстренных службах региона ранее сообщил РИА Новости, что в голубой коляске был четырехмесячный ребенок, с ним гуляла бабушка. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что погибла годовалая девочка Валентина.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927629012.html
https://ria.ru/20240215/pogibshaya-1927619894.html
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белгород, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Вячеслав Гладков, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
В Белгороде при обстреле школьного стадиона пострадали дети и взрослые

В Белгороде дети и взрослые ранены при обстреле ВСУ школьного стадиона

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramБригада скорой помощи забирает раненных со школьного стадиона после ракетного удара ВСУ по Белгороду. 15 февраля 2024
Бригада скорой помощи забирает раненных со школьного стадиона после ракетного удара ВСУ по Белгороду. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Бригада скорой помощи забирает раненных со школьного стадиона после ракетного удара ВСУ по Белгороду. 15 февраля 2024
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БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. В соцсетях появилось видео первых минут после обстрела ВСУ школьного стадиона в Белгороде: ранены дети и взрослые, они стонут и просят о помощи.
Автор ролика, мужчина, говорит на видео, что 5 минут назад он бегал по этому стадиону. Он продвигается по территории, в кадре видна голубая коляска, рядом с ней сидит оглушенная женщина.
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
При ударе ВСУ по Белгороду в 128 квартирах выбиты окна
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"Ребенок там мертвый, женщина тяжело ранена", - комментирует автор.
Он двигается дальше. Видны двое лежащих раненых детей, рядом с ними кровь. Дети плачу и кричат: "Помогите!"
"Братан, скорую вызвал, держись. Все хорошо. Ты жить будешь, не переживай", - говорит молодой человек.
Затем он подходит к лежащей на асфальте женщине в крови, она говорит, что болит нога. Подбадривает ее, говоря, что скоро прибудет скорая.
"Что с мальчиком моим?" - плачет женщина. Молодой человек, уточнив, что речь идет о раненом ребенке, говорит ей: "Будет жить, не переживайте".
На кадрах также видно лежащее на земле тело в желтой одежде, его судьбу автор ролика не уточняет.
По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Источник в экстренных службах региона ранее сообщил РИА Новости, что в голубой коляске был четырехмесячный ребенок, с ним гуляла бабушка. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что погибла годовалая девочка Валентина.
Коляска, в которой в Белгороде при обстреле погиб ребенок
Погибшим при обстреле Белгорода ребенком оказалась годовалая девочка
Вчера, 16:23
 
БелгородВячеслав ГладковУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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