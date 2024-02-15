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В Белгороде два дома в километре от обстрелянного ТЦ получили повреждения

В Белгороде два дома в километре от обстрелянного ТЦ получили повреждения - РИА Новости, 15.02.2024

В Белгороде два дома в километре от обстрелянного ТЦ получили повреждения

Два многоквартирных дома и как минимум пять автомобилей получили повреждения в километре от обстрелянного ТЦ в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:17

2024-02-15T15:17

2024-02-15T15:17

происшествия

белгород

вячеслав гладков

удар всу по тц в белгороде

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Два многоквартирных дома и как минимум пять автомобилей получили повреждения в километре от обстрелянного ТЦ в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по городу в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения, также есть разрушения в 7 частных и 5 многоквартирных домах. На улице Губкина в двух многоквартирных домах при обстреле выбило стёкла, в тротуарной плитке есть небольшая воронка. Также повреждены как минимум пять автомобилей. Эти дома находятся приблизительно в километре от обстрелянного ТЦ. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека.

белгород

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде, украина, вооруженные силы украины