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В Белгороде два дома в километре от обстрелянного ТЦ получили повреждения - РИА Новости, 15.02.2024
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15:17 15.02.2024
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В Белгороде два дома в километре от обстрелянного ТЦ получили повреждения
В Белгороде два дома в километре от обстрелянного ТЦ получили повреждения - РИА Новости, 15.02.2024
В Белгороде два дома в километре от обстрелянного ТЦ получили повреждения
Два многоквартирных дома и как минимум пять автомобилей получили повреждения в километре от обстрелянного ТЦ в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:17
2024-02-15T15:17
происшествия
белгород
вячеслав гладков
удар всу по тц в белгороде
украина
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Два многоквартирных дома и как минимум пять автомобилей получили повреждения в километре от обстрелянного ТЦ в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по городу в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения, также есть разрушения в 7 частных и 5 многоквартирных домах. На улице Губкина в двух многоквартирных домах при обстреле выбило стёкла, в тротуарной плитке есть небольшая воронка. Также повреждены как минимум пять автомобилей. Эти дома находятся приблизительно в километре от обстрелянного ТЦ. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека.
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происшествия, белгород, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгороде два дома в километре от обстрелянного ТЦ получили повреждения

В Белгороде 2 дома и 5 машин получили повреждения в километре от места обстрела

© фото очевидцаТорговый центр в Белгороде, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Торговый центр в Белгороде, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Торговый центр в Белгороде, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Два многоквартирных дома и как минимум пять автомобилей получили повреждения в километре от обстрелянного ТЦ в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по городу в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения, также есть разрушения в 7 частных и 5 многоквартирных домах.
На улице Губкина в двух многоквартирных домах при обстреле выбило стёкла, в тротуарной плитке есть небольшая воронка. Также повреждены как минимум пять автомобилей. Эти дома находятся приблизительно в километре от обстрелянного ТЦ.
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека.
 
ПроисшествияБелгородВячеслав ГладковУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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