https://ria.ru/20240215/obstrel-1927578433.html
Продавец магазина в Белгороде рассказала о моменте обстрела
Продавец магазина в Белгороде рассказала о моменте обстрела - РИА Новости, 15.02.2024
Продавец магазина в Белгороде рассказала о моменте обстрела
Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив обстрелянного торгового центра, рассказала РИА Новости, как с посетителями, включая ребенка в коляске, РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:15
2024-02-15T14:15
2024-02-15T14:24
происшествия
белгород
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БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив обстрелянного торгового центра, рассказала РИА Новости, как с посетителями, включая ребенка в коляске, пересидела в углу взрывы. Ранее в Белгороде была объявлена ракетная атака. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека. Погибли как минимум два человека. Магазин "Дары Белоруссии" находится через дорогу от пострадавшего ТЦ. У него, по словам продавца Валентины, "стекла полетели", когда произошли взрывы. "Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Они (покупатели – ред.) присели. Я говорю – убегайте. А куда тут бежать? Присели в углу, пересидели – мы все и покупательница с маленьким ребенком в коляске", - рассказала продавец.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927575467.html
белгород
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Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде
"Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке.
2024-02-15T14:15
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происшествия, белгород
Продавец магазина в Белгороде рассказала о моменте обстрела
Продавец магазина в Белгороде рассказала, как с покупателями пересидела обстрел
БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив обстрелянного торгового центра, рассказала РИА Новости, как с посетителями, включая ребенка в коляске, пересидела в углу взрывы.
Ранее в Белгороде была объявлена ракетная атака. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека. Погибли как минимум два человека.
Магазин "Дары Белоруссии" находится через дорогу от пострадавшего ТЦ. У него, по словам продавца Валентины, "стекла полетели", когда произошли взрывы.
«
"Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Они (покупатели – ред.) присели. Я говорю – убегайте. А куда тут бежать? Присели в углу, пересидели – мы все и покупательница с маленьким ребенком в коляске", - рассказала продавец.
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