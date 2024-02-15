https://ria.ru/20240215/obstrel-1927578433.html

Продавец магазина в Белгороде рассказала о моменте обстрела

Продавец магазина в Белгороде рассказала о моменте обстрела - РИА Новости, 15.02.2024

Продавец магазина в Белгороде рассказала о моменте обстрела

Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив обстрелянного торгового центра, рассказала РИА Новости, как с посетителями, включая ребенка в коляске, РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:15

2024-02-15T14:15

2024-02-15T14:24

происшествия

белгород

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БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив обстрелянного торгового центра, рассказала РИА Новости, как с посетителями, включая ребенка в коляске, пересидела в углу взрывы. Ранее в Белгороде была объявлена ракетная атака. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека. Погибли как минимум два человека. Магазин "Дары Белоруссии" находится через дорогу от пострадавшего ТЦ. У него, по словам продавца Валентины, "стекла полетели", когда произошли взрывы. "Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Они (покупатели – ред.) присели. Я говорю – убегайте. А куда тут бежать? Присели в углу, пересидели – мы все и покупательница с маленьким ребенком в коляске", - рассказала продавец.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927575467.html

белгород

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Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде "Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке. 2024-02-15T14:15 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород