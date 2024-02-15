https://ria.ru/20240215/obstrel-1927491778.html

ВСУ за день нанесли 40 ударов по населенным пунктам Херсонской области

ВСУ за день нанесли 40 ударов по населенным пунктам Херсонской области - РИА Новости, 15.02.2024

ВСУ за день нанесли 40 ударов по населенным пунктам Херсонской области

Украинская армия за день нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:40

2024-02-15T09:40

2024-02-15T09:41

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херсонская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 15 фев - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам области 21 удар из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ провели еще 19 артиллерийских обстрелов области", - сказал источник. Под огнем оказались 9 населенных пунктов: Алешки, Рыбальче, Новая Збурьевка, Корсунка, Казачьи Лагери, Саги, Голая Пристань, Васильевка, Масловка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240215/obstrely-1927466197.html

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Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины