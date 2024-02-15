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ВСУ за день нанесли 40 ударов по населенным пунктам Херсонской области - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 15.02.2024 (обновлено: 09:41 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/obstrel-1927491778.html
ВСУ за день нанесли 40 ударов по населенным пунктам Херсонской области
ВСУ за день нанесли 40 ударов по населенным пунктам Херсонской области - РИА Новости, 15.02.2024
ВСУ за день нанесли 40 ударов по населенным пунктам Херсонской области
Украинская армия за день нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:40
2024-02-15T09:41
в мире
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 15 фев - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам области 21 удар из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ провели еще 19 артиллерийских обстрелов области", - сказал источник. Под огнем оказались 9 населенных пунктов: Алешки, Рыбальче, Новая Збурьевка, Корсунка, Казачьи Лагери, Саги, Голая Пристань, Васильевка, Масловка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240215/obstrely-1927466197.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за день нанесли 40 ударов по населенным пунктам Херсонской области

ВСУ за день нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 фев - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам области 21 удар из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ провели еще 19 артиллерийских обстрелов области", - сказал источник.
Под огнем оказались 9 населенных пунктов: Алешки, Рыбальче, Новая Збурьевка, Корсунка, Казачьи Лагери, Саги, Голая Пристань, Васильевка, Масловка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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