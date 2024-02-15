https://ria.ru/20240215/obstrel-1927491778.html
ВСУ за день нанесли 40 ударов по населенным пунктам Херсонской области
ВСУ за день нанесли 40 ударов по населенным пунктам Херсонской области - РИА Новости, 15.02.2024
ВСУ за день нанесли 40 ударов по населенным пунктам Херсонской области
Украинская армия за день нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:40
2024-02-15T09:40
2024-02-15T09:41
в мире
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ГЕНИЧЕСК, 15 фев - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам области 21 удар из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ провели еще 19 артиллерийских обстрелов области", - сказал источник. Под огнем оказались 9 населенных пунктов: Алешки, Рыбальче, Новая Збурьевка, Корсунка, Казачьи Лагери, Саги, Голая Пристань, Васильевка, Масловка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240215/obstrely-1927466197.html
днепр (город)
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за день нанесли 40 ударов по населенным пунктам Херсонской области
ВСУ за день нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 15 фев - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам области 21 удар из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ
провели еще 19 артиллерийских обстрелов области", - сказал источник.
Под огнем оказались 9 населенных пунктов: Алешки, Рыбальче, Новая Збурьевка, Корсунка, Казачьи Лагери, Саги, Голая Пристань, Васильевка, Масловка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР