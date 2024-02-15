https://ria.ru/20240215/oborudovanie-1927624622.html

Производитель оборудования для типографии в столице на 30% увеличил продажи

Производитель оборудования для типографии в столице на 30% увеличил продажи - РИА Новости, 15.02.2024

Производитель оборудования для типографии в столице на 30% увеличил продажи

Московская компания "Джасткат", которая занимается выпуском оборудования для типографии, в прошлом году увеличила продажи на 30% в сравнении с позапрошлогодними РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:15

2024-02-15T17:15

2024-02-15T17:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

сколково

технологии

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Московская компания "Джасткат", которая занимается выпуском оборудования для типографии, в прошлом году увеличила продажи на 30% в сравнении с позапрошлогодними показателями, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Дарья Степанова.Предприятие занимается производством высечных штампов. Эти инструменты нужны, чтобы создавать формы из разных рулонных материалов. Например, из кожи, пленки, текстиля, картона и других. Данные инструменты пользуются спросом в некоторых сферах промышленности. Например, их применяют в полиграфии. Чаще всего производство этих изделий заказывают типографии, выпускающие самоклеящуюся этикетку."В Москве созданы благоприятные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Помимо широкого набора системных мер поддержки, инвесторам открыт доступ к рынкам сбыта и городской инфраструктуре. Так, московский производитель гибких высечных штампов в 2023 году на 30% увеличил объем продаж по сравнению с 2022-м", – цитирует пресс-служба ДИПП Степанову.В настоящий момент предприятие использует инновационные технологии. Например, специалисты компании используют в своей работе высокоточные станки, мощные процессоры и программное обеспечение. Товары компании "Джасткат" производят из специализированной стали, которую закаляют лазером, чтобы повысить тиражестойкость и работать с разными материалами.Еще в организации внедряют в выпуск специальное покрытие, которое не приводит к налипанию материалов к поверхностям штампов.По словам гендиректора организации Сергея Ножова, развитие производства и разработка новых технологий позволила компании в прошлом году получить статус резидента "Сколково".Столица является городом с развитым производством. В мегаполисе в настоящий момент организованы свыше 4,2 тысячи промплощадок, где работают 725 тысяч человек. Каждый год на территории Москвы начинают работу до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Все эти компании занимаются выпуском самой различной продукцией из разных сфер.Для компаний Москвы сейчас доступны больше чем 20 мер поддержки, среди которых субсидии и целевые займы. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240212/polipropilen-1926745975.html

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, сколково, технологии