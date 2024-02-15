Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 15.02.2024 (обновлено: 22:15 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/naznachenie-1927661260.html
Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России
Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России - РИА Новости, 15.02.2024
Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов РФ, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:19
2024-02-15T22:15
политика
россия
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927662440_0:0:2684:1509_1920x0_80_0_0_b8bdeeb014fa777cba5992565ce3f519.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. &quot;Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава РФ&quot;, — говорится в тексте документа.Также отмечается, что Рагозину присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Указ вступает в силу со дня подписания.
https://ria.ru/20231101/putin-1906611280.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927662440_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_f3cbf4ef2e8442380ffee1a394e82db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России

Путин назначил Рагозина замдиректора Федеральной службы судебных приставов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлексей Рагозин
Алексей Рагозин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Алексей Рагозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава РФ", — говорится в тексте документа.

Также отмечается, что Рагозину присвоено звание генерал-майора внутренней службы.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Путин отметил вклад ФССП в укрепление законности в России
1 ноября 2023, 10:24
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала