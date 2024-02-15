https://ria.ru/20240215/naznachenie-1927661260.html
Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России
Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России - РИА Новости, 15.02.2024
Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов РФ, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:19
2024-02-15T19:19
2024-02-15T22:15
политика
россия
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава РФ", — говорится в тексте документа.Также отмечается, что Рагозину присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Указ вступает в силу со дня подписания.
https://ria.ru/20231101/putin-1906611280.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России
Путин назначил Рагозина замдиректора Федеральной службы судебных приставов