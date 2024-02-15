https://ria.ru/20240215/naznachenie-1927661260.html

Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России

Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России - РИА Новости, 15.02.2024

Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов РФ, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:19

2024-02-15T19:19

2024-02-15T22:15

политика

россия

владимир путин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава РФ", — говорится в тексте документа.Также отмечается, что Рагозину присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Указ вступает в силу со дня подписания.

https://ria.ru/20231101/putin-1906611280.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)