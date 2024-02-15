https://ria.ru/20240215/nauka-1927617165.html

"Росатом": диалог ученых и бизнеса поможет стимулировать развитие науки

"Росатом": диалог ученых и бизнеса поможет стимулировать развитие науки - РИА Новости, 15.02.2024

"Росатом": диалог ученых и бизнеса поможет стимулировать развитие науки

Для развития науки необходимо стимулировать диалог ученых и бизнеса, чтобы рынок мог эффективно использовать достижения исследователей и ставить ученым задачи... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:12

2024-02-15T16:12

2024-02-15T16:12

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Для развития науки необходимо стимулировать диалог ученых и бизнеса, чтобы рынок мог эффективно использовать достижения исследователей и ставить ученым задачи по совместному развитию технологий будущего; это расширит направления научной работы и усилит ресурсную базу исследований, считает директор по цифровизации госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева. Такое мнение она высказала в ходе сессии "Почему наука далека от бизнеса, а ученые доверяют только государству?" на завершившемся накануне Форуме будущих технологий. По словам спикера, одним из приоритетов правительственной дорожной карты по квантовым вычислениям, которую координирует "Росатом", является развитие диалога всех участников "квантовой" экосистемы. Это позволило не только объединить более одной тысячи специалистов, включая 500 ученых из 15 российских университетов, в совместной исследовательской работе, но также наладить их взаимодействие с бизнесом как будущим потребителем новых технологий. "Большая часть "квантовой" дорожной карты посвящена развитию диалога ученых, занимающихся фундаментальными исследованиями, с бизнесом. Это важно, поскольку именно бизнес станет потребителем высоких технологий в горизонте 10 и более лет. Мы развиваем квантовую индустрию, понимая, что для этого предприниматели должны не только выбирать научные результаты, которые были достигнуты учеными в рамках текущих исследовательских программ, но и ставить свои задачи по новым приоритетным для рынка направлениям. Когда такой диалог возникает, работа ученых идет по-другому – как с содержательной точки зрения, так и с точки зрения обеспечения ресурсами", – привели в пресс-службе госкорпорации слова Сонцевой. Ранее директор по цифровизации "Росатома" в целом отметила значительную роль Форума будущих технологий в развитии российского технологического ландшафта. "Важнейшим следствием проведения Форума является определение будущих технологий как особой области исследовательской работы, с которой связана технологическая мощь нашей страны на перспективу. Это привлекает молодых исследователей и инженеров, задает хороший темп работы научных коллективов, а главное, вселяет уверенность наших людей в то, что в будущем нас ждут победы, которыми будет гордиться страна. <…>" – подчеркнула Солнцева.

https://ria.ru/20240131/izotop-1924568416.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии