https://ria.ru/20240215/natsproekty-1927611957.html

Рязанский губернатор: нацпроекты дали колоссальный импульс к развитию

Рязанский губернатор: нацпроекты дали колоссальный импульс к развитию - РИА Новости, 15.02.2024

Рязанский губернатор: нацпроекты дали колоссальный импульс к развитию

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что национальные проекты дали региону колоссальный импульс к развитию, с 2019 года в их реализацию вложено... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:53

2024-02-15T15:53

2024-02-15T15:53

рязанская область

рязанская область

павел малков

нацпроекты

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РЯЗАНЬ, 15 фев — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что национальные проекты дали региону колоссальный импульс к развитию, с 2019 года в их реализацию вложено более 81 миллиарда рублей. "Национальные проекты, принятые по инициативе нашего президента в 2019 году, дали колоссальный импульс к развитию. В Рязанской области 12 направлений развития. За время реализации национальных проектов на них направлено более 81 миллиарда рублей в Рязанской области. Это федеральный и региональный бюджеты", - сообщил Павел Малков в рамках отчета о деятельности правительства области перед депутатами регионального парламента. По словам главы региона, за это время построили 28 детских садов, 32 фельдшерско-акушерских пункта и врачебную амбулаторию, девять домов культуры, еще пять отремонтировали, также капитально отремонтировали 67 медицинских учреждений, появился новый онкологический диспансер. Кроме того, по нацпроектам в регионе создали 23 модельные библиотеки, реконструировали 16 детских школ искусств, два театра, благоустроили более 180 общественных территорий, построили и отремонтировали более тысячи километров автомобильных дорог. Только в прошлом году на нацпроекты в Рязанской области из федерального и областного бюджетов выделили 23 миллиарда рублей, подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20231218/sad-1916487477.html

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Алёна Пава

рязанская область, павел малков, нацпроекты