https://ria.ru/20240215/napadenie-1927514895.html

В Чечне три вооруженных человека напали на полицейского

В Чечне три вооруженных человека напали на полицейского - РИА Новости, 15.02.2024

В Чечне три вооруженных человека напали на полицейского

Три человека напали на полицейского в чеченском селе Старый Ачхой, сообщила пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:29

2024-02-15T11:29

2024-02-15T11:44

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чеченская республика (чечня)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ГРОЗНЫЙ, 15 фев — РИА Новости. Три человека напали на полицейского в чеченском селе Старый Ачхой, сообщила пресс-служба регионального управления СК."По данным следствия, ночью 14 февраля 2024 года в селе Старый Ачхой трое неустановленных на данный момент лиц, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы", — уточнили в ведомстве.При нападении получил ранение один сотрудник полиции.Во время осмотра места происшествия следователи изъяли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Сейчас устанавливаются личности нападавших.Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240107/voditel-1920081243.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня), министерство внутренних дел рф (мвд россии)