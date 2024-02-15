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В Чечне три вооруженных человека напали на полицейского - РИА Новости, 15.02.2024
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11:29 15.02.2024 (обновлено: 11:44 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/napadenie-1927514895.html
В Чечне три вооруженных человека напали на полицейского
В Чечне три вооруженных человека напали на полицейского - РИА Новости, 15.02.2024
В Чечне три вооруженных человека напали на полицейского
Три человека напали на полицейского в чеченском селе Старый Ачхой, сообщила пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:29
2024-02-15T11:44
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ГРОЗНЫЙ, 15 фев — РИА Новости. Три человека напали на полицейского в чеченском селе Старый Ачхой, сообщила пресс-служба регионального управления СК."По данным следствия, ночью 14 февраля 2024 года в селе Старый Ачхой трое неустановленных на данный момент лиц, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы", — уточнили в ведомстве.При нападении получил ранение один сотрудник полиции.Во время осмотра места происшествия следователи изъяли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Сейчас устанавливаются личности нападавших.Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чеченская республика (Чечня), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Чечне три вооруженных человека напали на полицейского

В Чечне три человека ранили полицейского, но были ликвидированы ответным огнем

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 фев — РИА Новости. Три человека напали на полицейского в чеченском селе Старый Ачхой, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
«
"По данным следствия, ночью 14 февраля 2024 года в селе Старый Ачхой трое неустановленных на данный момент лиц, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы", — уточнили в ведомстве.
При нападении получил ранение один сотрудник полиции.
Во время осмотра места происшествия следователи изъяли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Сейчас устанавливаются личности нападавших.
Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Чеченская республика (Чечня)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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