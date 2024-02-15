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Работы по очистке дорог от снега в Москве ведутся повсеместно
Работы по очистке дорог от снега в Москве ведутся повсеместно - РИА Новости, 15.02.2024
Работы по очистке дорог от снега в Москве ведутся повсеместно
Работы по очистке дорог от снега в Москве ведутся повсеместно, в 10.00 специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:41
2024-02-15T17:41
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работы по очистке дорог от снега в Москве ведутся повсеместно, в 10.00 специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий. В уборке города от снега задействовано необходимое количество сил и техники", - говорится в сообщении. Уточняется, что особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "В 10.00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение всего дня", - сообщили в комплексе горхозяйства столицы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работы по очистке дорог от снега в Москве ведутся повсеместно, в 10.00 специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий. В уборке города от снега задействовано необходимое количество сил и техники", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"В 10.00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение всего дня", - сообщили в комплексе горхозяйства столицы.