https://ria.ru/20240215/moskva-1927638612.html

Работы по очистке дорог от снега в Москве ведутся повсеместно

Работы по очистке дорог от снега в Москве ведутся повсеместно - РИА Новости, 15.02.2024

Работы по очистке дорог от снега в Москве ведутся повсеместно

Работы по очистке дорог от снега в Москве ведутся повсеместно, в 10.00 специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:41

2024-02-15T17:41

2024-02-15T17:41

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москва

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работы по очистке дорог от снега в Москве ведутся повсеместно, в 10.00 специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий. В уборке города от снега задействовано необходимое количество сил и техники", - говорится в сообщении. Уточняется, что особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "В 10.00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение всего дня", - сообщили в комплексе горхозяйства столицы.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве, городское хозяйство москвы