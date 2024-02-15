https://ria.ru/20240215/moskva-1927511997.html

В Москве работы по уборке улиц будут идти весь день из-за снегопада

В Москве работы по уборке улиц будут идти весь день из-за снегопада - РИА Новости, 15.02.2024

В Москве работы по уборке улиц будут идти весь день из-за снегопада

Работы по сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в Москве будут идти весь... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:19

2024-02-15T11:19

2024-02-15T13:09

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работы по сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в Москве будут идти весь день, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В 10.00 приступили к очередному сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение всего дня", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобилистам в непогоду следует воздержаться от поездок на личном транспорте. "А если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20240215/sneg-1927496786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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