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В Москве работы по уборке улиц будут идти весь день из-за снегопада
В Москве работы по уборке улиц будут идти весь день из-за снегопада - РИА Новости, 15.02.2024
В Москве работы по уборке улиц будут идти весь день из-за снегопада
Работы по сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в Москве будут идти весь... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:19
2024-02-15T11:19
2024-02-15T13:09
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работы по сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в Москве будут идти весь день, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В 10.00 приступили к очередному сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение всего дня", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобилистам в непогоду следует воздержаться от поездок на личном транспорте. "А если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.
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Работа снегоуборочной техники в Москве
Работа снегоуборочной техники в Москве
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городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Снегопад в Москве, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работы по сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в Москве будут идти весь день, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В 10.00 приступили к очередному сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение всего дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобилистам в непогоду следует воздержаться от поездок на личном транспорте. "А если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.
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