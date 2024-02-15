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В Москве работы по уборке улиц будут идти весь день из-за снегопада - РИА Новости, 15.02.2024
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11:19 15.02.2024 (обновлено: 13:09 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/moskva-1927511997.html
В Москве работы по уборке улиц будут идти весь день из-за снегопада
В Москве работы по уборке улиц будут идти весь день из-за снегопада - РИА Новости, 15.02.2024
В Москве работы по уборке улиц будут идти весь день из-за снегопада
Работы по сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в Москве будут идти весь... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:19
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москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
снегопад в москве
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работы по сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в Москве будут идти весь день, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В 10.00 приступили к очередному сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение всего дня", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобилистам в непогоду следует воздержаться от поездок на личном транспорте. "А если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.
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Работа снегоуборочной техники в Москве
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городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Снегопад в Москве, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

В Москве работы по уборке улиц будут идти весь день из-за снегопада

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работы по сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в Москве будут идти весь день, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В 10.00 приступили к очередному сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение всего дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобилистам в непогоду следует воздержаться от поездок на личном транспорте. "А если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - дополняется в сообщении.
Работа снегоуборочной техники в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваСнегопад в МосквеОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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