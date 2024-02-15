https://ria.ru/20240215/moskva-1927484362.html

В Москве за год капитально отремонтируют четыре подземных перехода

В Москве за год капитально отремонтируют четыре подземных перехода - РИА Новости, 15.02.2024

В Москве за год капитально отремонтируют четыре подземных перехода

Четыре подземных пешеходных перехода капитально отремонтируют в этом году в столице, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:02

2024-02-15T09:02

2024-02-15T09:02

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гормост

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Четыре подземных пешеходных перехода капитально отремонтируют в этом году в столице, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "В столице пройдет капитальный ремонт четырех подземных пешеходных переходов. Работы планируют завершить до конца года", - цитируют в сообщении информацию комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что специалисты уже приступили к обновлению переходов на Боровском шоссе у автобусной остановки "Мещерский лес", Братеевской улице и 3-м километре МКАД. В ближайшее время сотрудники ГБУ "Гормост" начнут работы на объекте по адресу 2-й Рейсовая улица, дом 2, корпус 2, сооружение 1. "Необходимость капитального ремонта была вызвана частичным разрушением облицовки стен и ступеней лестничных сходов. С момента постройки пешеходные переходы ни разу не обновляли. Мастера заменят старую керамическую плитку на гранитную облицовку. На ступенях лестничных сходов и полу положат гранитные бучардированные плиты — их изготавливают по особой технологии, благодаря которой поверхность становится нескользящей. Такое покрытие обеспечит безопасность пешеходам в любую погоду", - говорится в сообщении. Сообщается, что также в переходах будет установлено новое инженерное оборудование и осветительные приборы, также специалисты приведут в порядок вентиляцию, отопление и служебные помещения. В переходе на 2-й Рейсовой улице появится лифт и эскалаторы, добавляется в сообщении. "На время работ сооружения не будут полностью перекрывать, частично переходы останутся открытыми для пешеходов", - дополняется в материале.

https://ria.ru/20240126/moskva-1923627434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, гормост