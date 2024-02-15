https://ria.ru/20240215/moskva-1927484362.html
В Москве за год капитально отремонтируют четыре подземных перехода
В Москве за год капитально отремонтируют четыре подземных перехода - РИА Новости, 15.02.2024
В Москве за год капитально отремонтируют четыре подземных перехода
Четыре подземных пешеходных перехода капитально отремонтируют в этом году в столице, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:02
2024-02-15T09:02
2024-02-15T09:02
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Четыре подземных пешеходных перехода капитально отремонтируют в этом году в столице, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "В столице пройдет капитальный ремонт четырех подземных пешеходных переходов. Работы планируют завершить до конца года", - цитируют в сообщении информацию комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что специалисты уже приступили к обновлению переходов на Боровском шоссе у автобусной остановки "Мещерский лес", Братеевской улице и 3-м километре МКАД. В ближайшее время сотрудники ГБУ "Гормост" начнут работы на объекте по адресу 2-й Рейсовая улица, дом 2, корпус 2, сооружение 1. "Необходимость капитального ремонта была вызвана частичным разрушением облицовки стен и ступеней лестничных сходов. С момента постройки пешеходные переходы ни разу не обновляли. Мастера заменят старую керамическую плитку на гранитную облицовку. На ступенях лестничных сходов и полу положат гранитные бучардированные плиты — их изготавливают по особой технологии, благодаря которой поверхность становится нескользящей. Такое покрытие обеспечит безопасность пешеходам в любую погоду", - говорится в сообщении. Сообщается, что также в переходах будет установлено новое инженерное оборудование и осветительные приборы, также специалисты приведут в порядок вентиляцию, отопление и служебные помещения. В переходе на 2-й Рейсовой улице появится лифт и эскалаторы, добавляется в сообщении. "На время работ сооружения не будут полностью перекрывать, частично переходы останутся открытыми для пешеходов", - дополняется в материале.
https://ria.ru/20240126/moskva-1923627434.html
https://ria.ru/20231226/moskva-1918091125.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, гормост
Городское хозяйство Москвы, Москва, Гормост
В Москве за год капитально отремонтируют четыре подземных перехода
В Москве в 2024 году капитально отремонтируют четыре подземных перехода
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Четыре подземных пешеходных перехода капитально отремонтируют в этом году в столице, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы
.
"В столице пройдет капитальный ремонт четырех подземных пешеходных переходов. Работы планируют завершить до конца года", - цитируют в сообщении информацию комплекса городского хозяйства Москвы.
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Отмечается, что специалисты уже приступили к обновлению переходов на Боровском шоссе у автобусной остановки "Мещерский лес", Братеевской улице и 3-м километре МКАД. В ближайшее время сотрудники ГБУ "Гормост
" начнут работы на объекте по адресу 2-й Рейсовая улица, дом 2, корпус 2, сооружение 1.
"Необходимость капитального ремонта была вызвана частичным разрушением облицовки стен и ступеней лестничных сходов. С момента постройки пешеходные переходы ни разу не обновляли. Мастера заменят старую керамическую плитку на гранитную облицовку. На ступенях лестничных сходов и полу положат гранитные бучардированные плиты — их изготавливают по особой технологии, благодаря которой поверхность становится нескользящей. Такое покрытие обеспечит безопасность пешеходам в любую погоду", - говорится в сообщении.
Сообщается, что также в переходах будет установлено новое инженерное оборудование и осветительные приборы, также специалисты приведут в порядок вентиляцию, отопление и служебные помещения. В переходе на 2-й Рейсовой улице появится лифт и эскалаторы, добавляется в сообщении.
"На время работ сооружения не будут полностью перекрывать, частично переходы останутся открытыми для пешеходов", - дополняется в материале.
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