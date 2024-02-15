https://ria.ru/20240215/moshenniki-1927584230.html

В ЦБ предупредили о новом способе мошенничества через мессенджеры

В ЦБ предупредили о новом способе мошенничества через мессенджеры - РИА Новости, 15.02.2024

В ЦБ предупредили о новом способе мошенничества через мессенджеры

Мошенники отправляют россиянам сообщения от имени якобы их начальников, были случаи, когда такие письма приходили даже от имени главы Центробанка Эльвиры... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:28

2024-02-15T14:28

2024-02-15T15:22

происшествия

ксения юдаева

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Мошенники отправляют россиянам сообщения от имени якобы их начальников, были случаи, когда такие письма приходили даже от имени главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, заявила ее советник Ксения Юдаева. Выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", она зачитала такое сообщение. "Про мессенджеры. <...> Я хочу зачитать небольшой текст: "Доброе утро, Алексей Борисович, я сейчас нахожусь на переговорах, договариваюсь с партнерами по поводу сделки, которая в перспективе должна быть очень прибыльной. Нужно будет выполнить транш в дочернюю компанию нашим партнерам", — процитировала Юдаева.По ее словам, письмо пришло якобы с адреса главы ЦБ."Мессенджеры — это очень распространенный тип каналов рассылки сообщений. И действительно, мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди получают письма уже якобы от своих начальников и так далее", — резюмировала Юдаева.

https://ria.ru/20240214/moshenniki-1927212915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ксения юдаева, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)