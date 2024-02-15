https://ria.ru/20240215/moshenniki-1927584230.html
В ЦБ предупредили о новом способе мошенничества через мессенджеры
В ЦБ предупредили о новом способе мошенничества через мессенджеры - РИА Новости, 15.02.2024
В ЦБ предупредили о новом способе мошенничества через мессенджеры
Мошенники отправляют россиянам сообщения от имени якобы их начальников, были случаи, когда такие письма приходили даже от имени главы Центробанка Эльвиры... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:28
2024-02-15T14:28
2024-02-15T15:22
происшествия
ксения юдаева
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Мошенники отправляют россиянам сообщения от имени якобы их начальников, были случаи, когда такие письма приходили даже от имени главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, заявила ее советник Ксения Юдаева. Выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", она зачитала такое сообщение. "Про мессенджеры. <...> Я хочу зачитать небольшой текст: "Доброе утро, Алексей Борисович, я сейчас нахожусь на переговорах, договариваюсь с партнерами по поводу сделки, которая в перспективе должна быть очень прибыльной. Нужно будет выполнить транш в дочернюю компанию нашим партнерам", — процитировала Юдаева.По ее словам, письмо пришло якобы с адреса главы ЦБ."Мессенджеры — это очень распространенный тип каналов рассылки сообщений. И действительно, мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди получают письма уже якобы от своих начальников и так далее", — резюмировала Юдаева.
https://ria.ru/20240214/moshenniki-1927212915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ксения юдаева, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Происшествия, Ксения Юдаева, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ предупредили о новом способе мошенничества через мессенджеры
Центробанк: мошенники рассылают в мессенджеры сообщения от имени Набиуллиной
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Мошенники отправляют россиянам сообщения от имени якобы их начальников, были случаи, когда такие письма приходили даже от имени главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, заявила ее советник Ксения Юдаева.
Выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", она зачитала такое сообщение.
«
"Про мессенджеры. <...> Я хочу зачитать небольшой текст: "Доброе утро, Алексей Борисович, я сейчас нахожусь на переговорах, договариваюсь с партнерами по поводу сделки, которая в перспективе должна быть очень прибыльной. Нужно будет выполнить транш в дочернюю компанию нашим партнерам", — процитировала Юдаева.
По ее словам, письмо пришло якобы с адреса главы ЦБ.
"Мессенджеры — это очень распространенный тип каналов рассылки сообщений. И действительно, мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди получают письма уже якобы от своих начальников и так далее", — резюмировала Юдаева.
Мошенники в 2023 году украли у клиентов банков в среднем 13,5 тысячи рублей