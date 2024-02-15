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Мосбиржа назвала сбой на своем сервере редкой технической ошибкой - РИА Новости, 15.02.2024
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14:26 15.02.2024 (обновлено: 14:58 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/mosbirzha-1927583672.html
Мосбиржа назвала сбой на своем сервере редкой технической ошибкой
Мосбиржа назвала сбой на своем сервере редкой технической ошибкой - РИА Новости, 15.02.2024
Мосбиржа назвала сбой на своем сервере редкой технической ошибкой
Сбой на сервере Московской биржи 13 февраля был редкой технической ошибкой, но ни один производитель не может гарантировать 100-процентную работу оборудования,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:26
2024-02-15T14:58
московская биржа
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Сбой на сервере Московской биржи 13 февраля был редкой технической ошибкой, но ни один производитель не может гарантировать 100-процентную работу оборудования, Мосбиржа со своей стороны принимает меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, заявил журналистам директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Мосбиржи Сергей Демидов."Сбой на Мосбирже - абсолютно техническая ошибка внутри сервера. Я даже не буду называть конкретные компоненты, но все сервера имеют такой параметр как наработка на отказ. Никакой производитель никакого оборудования не гарантирует 100-процентную работу, поэтому время от времени на серверах будут случаться проблемы, которые выводят их из строя. Так и произошло 13 февраля: сервер вышел из строя, в таких случаях торги приостанавливаются, чтобы перейти на резервный сервер, что и было сделано, чтобы сэкономить время", - сказал он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".Мосбиржа днем 13 февраля приостанавливала торги на фондовом рынке почти на два часа. Тогда торговая площадка объяснила это "аппаратной ошибкой основного сервера". На следующий день, 14 февраля, Мосбиржа вновь приостанавливала торги на фондовом рынке – примерно на час, объяснив это ошибкой конфигурации сервера, на который перешли при устранении сбоя днем ранее.Демидов отметил, что сервер - достаточно сложное техническое изделие. Это подразумевает, что оно может сломаться в самый непредвиденный момент, что и произошло."Это достаточно редкие ошибки, за предыдущие 10 лет всего было пару раз таких ошибок. Инфраструктура биржи достаточно сложная с технологической точки зрения, вчера регулятор тоже акцентировал на этом внимание в лице Владимира Чистюхина (первого зампреда ЦБ РФ - ред.)", - отметил директор департамента Мосбиржи."Безусловно, мы каждый такой кейс расследуем, изучаем, регулятор вместо с нами изучает, смотрит, как мы реагируем на эту историю, какие меры предпринимаем, чтобы подобная ситуация не возникла в будущем. Здесь всегда есть работа, но 100-процентно избежать, что конкретный сервер никогда не даст сбой, к сожалению, невозможно", - добавил Демидов.
https://ria.ru/20240205/yandeks-1925417478.html
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московская биржа, экономика
Московская биржа, Экономика
Мосбиржа назвала сбой на своем сервере редкой технической ошибкой

Мосбиржа: сбой на сервере 13 февраля был редкой технической ошибкой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Сбой на сервере Московской биржи 13 февраля был редкой технической ошибкой, но ни один производитель не может гарантировать 100-процентную работу оборудования, Мосбиржа со своей стороны принимает меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, заявил журналистам директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Мосбиржи Сергей Демидов.
"Сбой на Мосбирже - абсолютно техническая ошибка внутри сервера. Я даже не буду называть конкретные компоненты, но все сервера имеют такой параметр как наработка на отказ. Никакой производитель никакого оборудования не гарантирует 100-процентную работу, поэтому время от времени на серверах будут случаться проблемы, которые выводят их из строя. Так и произошло 13 февраля: сервер вышел из строя, в таких случаях торги приостанавливаются, чтобы перейти на резервный сервер, что и было сделано, чтобы сэкономить время", - сказал он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
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Мосбиржа днем 13 февраля приостанавливала торги на фондовом рынке почти на два часа. Тогда торговая площадка объяснила это "аппаратной ошибкой основного сервера". На следующий день, 14 февраля, Мосбиржа вновь приостанавливала торги на фондовом рынке – примерно на час, объяснив это ошибкой конфигурации сервера, на который перешли при устранении сбоя днем ранее.
Демидов отметил, что сервер - достаточно сложное техническое изделие. Это подразумевает, что оно может сломаться в самый непредвиденный момент, что и произошло.
"Это достаточно редкие ошибки, за предыдущие 10 лет всего было пару раз таких ошибок. Инфраструктура биржи достаточно сложная с технологической точки зрения, вчера регулятор тоже акцентировал на этом внимание в лице Владимира Чистюхина (первого зампреда ЦБ РФ - ред.)", - отметил директор департамента Мосбиржи.
"Безусловно, мы каждый такой кейс расследуем, изучаем, регулятор вместо с нами изучает, смотрит, как мы реагируем на эту историю, какие меры предпринимаем, чтобы подобная ситуация не возникла в будущем. Здесь всегда есть работа, но 100-процентно избежать, что конкретный сервер никогда не даст сбой, к сожалению, невозможно", - добавил Демидов.
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