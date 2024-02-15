https://ria.ru/20240215/mosbirzha-1927583672.html

Мосбиржа назвала сбой на своем сервере редкой технической ошибкой

Мосбиржа назвала сбой на своем сервере редкой технической ошибкой - РИА Новости, 15.02.2024

Мосбиржа назвала сбой на своем сервере редкой технической ошибкой

Сбой на сервере Московской биржи 13 февраля был редкой технической ошибкой, но ни один производитель не может гарантировать 100-процентную работу оборудования,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:26

2024-02-15T14:26

2024-02-15T14:58

московская биржа

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Сбой на сервере Московской биржи 13 февраля был редкой технической ошибкой, но ни один производитель не может гарантировать 100-процентную работу оборудования, Мосбиржа со своей стороны принимает меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, заявил журналистам директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Мосбиржи Сергей Демидов."Сбой на Мосбирже - абсолютно техническая ошибка внутри сервера. Я даже не буду называть конкретные компоненты, но все сервера имеют такой параметр как наработка на отказ. Никакой производитель никакого оборудования не гарантирует 100-процентную работу, поэтому время от времени на серверах будут случаться проблемы, которые выводят их из строя. Так и произошло 13 февраля: сервер вышел из строя, в таких случаях торги приостанавливаются, чтобы перейти на резервный сервер, что и было сделано, чтобы сэкономить время", - сказал он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".Мосбиржа днем 13 февраля приостанавливала торги на фондовом рынке почти на два часа. Тогда торговая площадка объяснила это "аппаратной ошибкой основного сервера". На следующий день, 14 февраля, Мосбиржа вновь приостанавливала торги на фондовом рынке – примерно на час, объяснив это ошибкой конфигурации сервера, на который перешли при устранении сбоя днем ранее.Демидов отметил, что сервер - достаточно сложное техническое изделие. Это подразумевает, что оно может сломаться в самый непредвиденный момент, что и произошло."Это достаточно редкие ошибки, за предыдущие 10 лет всего было пару раз таких ошибок. Инфраструктура биржи достаточно сложная с технологической точки зрения, вчера регулятор тоже акцентировал на этом внимание в лице Владимира Чистюхина (первого зампреда ЦБ РФ - ред.)", - отметил директор департамента Мосбиржи."Безусловно, мы каждый такой кейс расследуем, изучаем, регулятор вместо с нами изучает, смотрит, как мы реагируем на эту историю, какие меры предпринимаем, чтобы подобная ситуация не возникла в будущем. Здесь всегда есть работа, но 100-процентно избежать, что конкретный сервер никогда не даст сбой, к сожалению, невозможно", - добавил Демидов.

https://ria.ru/20240205/yandeks-1925417478.html

https://ria.ru/20240209/toplivo-1926448725.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская биржа, экономика