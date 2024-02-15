https://ria.ru/20240215/moldaviya-1927525198.html
В Молдавии вновь заблокировали дорогу у КПП на границе с Румынией
В Молдавии вновь заблокировали дорогу у КПП на границе с Румынией - РИА Новости, 15.02.2024
В Молдавии вновь заблокировали дорогу у КПП на границе с Румынией
Молдавские аграрии в четверг продолжают акцию протеста, вновь заблокировав участок дороги у КПП в Леушенах на границе с Румынией, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:48
2024-02-15T11:48
2024-02-15T11:48
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КИШИНЕВ, 15 фев – РИА Новости. Молдавские аграрии в четверг продолжают акцию протеста, вновь заблокировав участок дороги у КПП в Леушенах на границе с Румынией, сообщил РИА Новости один из организаторов акции Сергей Стефанко. Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. В начале этой недели они дважды на время блокировали таможню, расположенную в Леушенах на границе с Румынией. Они пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли. В среду вечером фермеры на время разблокировали дорогу у КПП. "Мы уже четвертый день блокируем главный въезд в страну, нет никакой реакции со стороны властей, ситуация критическая", - заявил Стефанко. Водителей просят воспользоваться другими таможенными пунктами. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
https://ria.ru/20240214/fermery-1927344012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, румыния
В мире, Молдавия, Румыния
В Молдавии вновь заблокировали дорогу у КПП на границе с Румынией
Фермеры в Молдавии вновь блокируют дорогу у КПП в Леушенах на границе с Румынией
КИШИНЕВ, 15 фев – РИА Новости. Молдавские аграрии в четверг продолжают акцию протеста, вновь заблокировав участок дороги у КПП в Леушенах на границе с Румынией, сообщил РИА Новости один из организаторов акции Сергей Стефанко.
Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. В начале этой недели они дважды на время блокировали таможню, расположенную в Леушенах на границе с Румынией. Они пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли. В среду вечером фермеры на время разблокировали дорогу у КПП.
"Мы уже четвертый день блокируем главный въезд в страну, нет никакой реакции со стороны властей, ситуация критическая", - заявил Стефанко.
Водителей просят воспользоваться другими таможенными пунктами.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины
автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
Молдавские фермеры грозят заблокировать порт Джурджулешты