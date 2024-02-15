https://ria.ru/20240215/mobilizatsiya-1927465992.html
СМИ: минюст Украины предлагает ужесточить мобилизацию осужденных
СМИ: минюст Украины предлагает ужесточить мобилизацию осужденных - РИА Новости, 15.02.2024
СМИ: минюст Украины предлагает ужесточить мобилизацию осужденных
Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська предлагает ужесточить требования законопроекта о мобилизации, по которому осужденные могут идти на фронт... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:50
2024-02-15T01:50
2024-02-15T01:50
в мире
украина
алексей гончаренко
денис малюська
юлия тимошенко
верховная рада украины
партия "батькивщина"
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська предлагает ужесточить требования законопроекта о мобилизации, по которому осужденные могут идти на фронт добровольно, сообщает украинское издание "Фокус" со ссылкой на заявление министра. Ранее Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что внес в парламент альтернативный проект закона о мобилизации. Гончаренко отметил, что также предлагает предоставить право мобилизоваться по желанию осужденным, освобожденным от отбывания наказания с испытанием или по амнистии, или по акту о помиловании (кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины). Как заявляет издание со ссылкой на министра юстиции, то обстоятельство, что гражданин совершил преступление, понес наказание и теперь находится на свободе, "не должно быть причиной" для отсрочки от службы. "Никто их (осужденных - ред.) не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина - защищать государство", - цитирует издание заявление Малюськи, сделанное во время телемарафона. Издание "Фокус" отмечает со ссылкой на министра, что решение о мобилизации граждан должно приниматься в органах ТЦК (военкоматах). Отмечается, что сейчас представители министерства юстиции занимаются "другим вопросом" в отношении осужденных. "Подход (по мобилизации осужденных - ред.) может быть чуть-чуть другим. ТЦК хотят предоставить возможность решать, кто им нужен, а кто нет", - отмечает издание со ссылкой на Малюську. Ранее первый замглавы нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе сообщал, что осужденные условно за уклонение от мобилизации на Украине все равно подлежат призыву. Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко*, теперь предстоит второе чтение, а в документ будут вносить поправки. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240214/proekt-1927427637.html
https://ria.ru/20240205/proekt-1925553631.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, денис малюська, юлия тимошенко, верховная рада украины, партия "батькивщина"
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Денис Малюська, Юлия Тимошенко, Верховная Рада Украины, Партия "Батькивщина"
СМИ: минюст Украины предлагает ужесточить мобилизацию осужденных
"Фокус": минюст Украины предлагает ужесточить мобилизацию осужденных
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська предлагает ужесточить требования законопроекта о мобилизации, по которому осужденные могут идти на фронт добровольно, сообщает украинское издание "Фокус" со ссылкой на заявление министра.
Ранее Депутат Верховной рады
Украины Алексей Гончаренко
* сообщил, что внес в парламент альтернативный проект закона о мобилизации. Гончаренко отметил, что также предлагает предоставить право мобилизоваться по желанию осужденным, освобожденным от отбывания наказания с испытанием или по амнистии, или по акту о помиловании (кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины).
В Раде сообщили, на какой срок отложили рассмотрение проекта о мобилизации
Как заявляет издание со ссылкой на министра юстиции, то обстоятельство, что гражданин совершил преступление, понес наказание и теперь находится на свободе, "не должно быть причиной" для отсрочки от службы.
"Никто их (осужденных - ред.) не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина - защищать государство", - цитирует издание заявление Малюськи, сделанное во время телемарафона.
Издание "Фокус" отмечает со ссылкой на министра, что решение о мобилизации граждан должно приниматься в органах ТЦК (военкоматах). Отмечается, что сейчас представители министерства юстиции занимаются "другим вопросом" в отношении осужденных.
"Подход (по мобилизации осужденных - ред.) может быть чуть-чуть другим. ТЦК хотят предоставить возможность решать, кто им нужен, а кто нет", - отмечает издание со ссылкой на Малюську.
Ранее первый замглавы нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе сообщал, что осужденные условно за уклонение от мобилизации на Украине все равно подлежат призыву.
Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко*, теперь предстоит второе чтение, а в документ будут вносить поправки.
В Раде считают, что новый проект о мобилизации несет коррупционные риски
Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина
" Юлия Тимошенко
заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Стало известно о "суматохе" в Киеве после скандала с Залужным