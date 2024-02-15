https://ria.ru/20240215/minoborony-1927460885.html

Минобороны запустило проект "На дальних рубежах, с Родиной в сердце"

Минобороны запустило проект "На дальних рубежах, с Родиной в сердце" - РИА Новости, 15.02.2024

Минобороны запустило проект "На дальних рубежах, с Родиной в сердце"

Минобороны РФ запустило новый мультимедийный исторический проект "На дальних рубежах, с Родиной в сердце" ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T00:42

2024-02-15T00:42

2024-02-15T00:42

афганистан

ссср

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Минобороны РФ запустило новый мультимедийный исторический проект "На дальних рубежах, с Родиной в сердце" ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В проекте опубликованы архивные документы, посвященные работе советских военных в Корее, Германии, Вьетнаме и Афганистане. "В проекте опубликованы документы из фондов Центрального архива Минобороны России. Среди них наградные материалы советских воинов, оперативные карты, боевые приказы и донесения. Эти документы освещают вопросы военной и гуманитарной помощи дружественным народам, рассказывают о подвигах наших соотечественников в Корее, Германии, Вьетнаме и Афганистане", - отметили в ведомстве. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, был утвержден в 2010 году и отмечается ежегодно 15 февраля – в этот день в 1989 году последнее подразделение советских войск вернулось из Афганистана. Как подчеркивают в министерстве, в послевоенные годы XX века наши соотечественники, рискуя жизнью, проявляя мужество и героизм, продолжали отстаивать интересы Родины за пределами страны. "Они сражались в небе над Корейским полуостровом, хранили послевоенный покой на Эльбе и Одере, участвовали в отражении агрессии США против Вьетнама, помогали афганскому народу восстановить мирную жизнь. Своей беззаветной службой они стали образцом для сегодняшнего поколения защитников Отечества, которые, продолжая их традиции, выполняют боевые задачи за рубежом", - отмечают в Минобороны. В разделе приводятся приказы, докладные записки министерства обороны СССР, наградные листы, схемы, карты. В частности, опубликован приказ командующего 40-й армией от 2 июля 1986 года об установлении шефства над детскими домами в Афганистане. Как указывается в документе, в Афганистане тогда была создана сеть детских домов системы "Ватан" для воспитания подрастающего поколения местных жителей. В приказе предписывается закрепить детские дома за соответствующими частями, подразделениями и учреждениями советской армии. В другом приказе по 40-й армии рассказывается о борьбе с бандформированиями, переговорах с племенами, проводах колонн с материальной помощью. Приводятся наградные листы, рассказывающие о подвигах советских воинов в ходе Афганской войны. В частности, опубликован наградной лист лейтенанта Сергея Амосова, который 16 мая 1983 года в провинции Кунар, возглавляя группу из 16 бойцов, прикрывал проход своего батальона через ущелье. Взвод Амосова уничтожил до 70 мятежников. Из взвода погибли все, за исключением раненного рядового Прохоренко, которого спас Амосов. В документах, посвященных войне в Корее, которая продолжалась с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года, рассказывается о борьбе советских зенитчиков и летчиков с штурмовой и истребительной авиацией США. Так, указом президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1951 года восьми советским летчикам были присвоены звания Героя Советского Союза. Одним из самых результативных стал гвардии капитан Сергей Крамаренко. Также приводятся описания боевых эпизодов, в ходе которых зенитные части Советской Армии уничтожали американские самолеты. В разделе приводятся наградные листы на летчика и штурмана истребителя-перехватчика Як-28П Бориса Капустина и Юрия Янова из Группы советских войск в Германии. Ценой жизни они увели терпящий аварию самолет от жилых строений Берлина. Согласно документу, 6 апреля 1966 года они выполняли перелет с аэродрома Финов на аэродром Кётен. В полете на высоте 4000 метров у самолета Як-28П отказал двигатель, и он стал падать на густонаселенный район западного Берлина. "Капитан Капустин Б. В. и старший лейтенант Янов В. Н. имели возможность покинуть самолет и приземлиться на парашютах. Однако они этого не сделали, с большим усилием отвернули самолет в сторону озера, где погибли сами. Капитан Капустин Б.В. и старший лейтенант Янов Ю.Н. сознательно пожертвовали собой своей жизнью, ради предотвращения возможной гибели жителей Западного Берлина, проявив при этом мужество и отвагу", – сообщается в докладной записке министра обороны СССР Маршала Советского Союза Матвея Захарова. В документах, посвященных войне во Вьетнаме, рассказывается о роли, которую сыграли советские граждане в победе вьетнамского народа. В частности, докладная записка министра обороны СССР Маршала Советского Союза Андрея Гречко от 13 апреля 1968 года свидетельствует: "Военные специалисты, находящиеся в Демократической Республике Вьетнам, оказывают большую помощь командованию Вьетнамской Народной Армии в освоении поставляемой Советским Союзом военной техники, принимают непосредственное и активное участие в отражении налетов американской авиации на объекты ДРВ… При непосредственном участии советских военных специалистов только за 1967 год было сбито 1066 американских самолетов". Советские люди гордились тем, что оказали Вьетнаму столь немалую помощь, и хотели записаться добровольцами. В разделе приводится докладная от 12 апреля 1965 года начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота. "В связи с агрессивными действиями США во Вьетнаме и протестами советского народа против злодеяний американского империализма на вьетнамской земле от военнослужащих наших Вооруженных сил поступают просьбы о посылке их добровольцами во Вьетнам для оказания помощи народу этой страны … Всего изъявили желание поехать во Вьетнам добровольцами 76 884 человека", - указывается в документе. Как отмечают в Минобороны, защиту интересов Родины не всегда удавалось обеспечивать только дипломатией: в разных регионах мира идеологическими противниками разжигались многочисленные локальные войны и вооруженные конфликты, на которые руководство страны вынуждено было реагировать. "Помогая братским народам отражать агрессию, принуждая стороны к миру, советские военнослужащие выполняли интернациональный долг, находясь в странах Азии, Европы и Африки. Их традиции в условиях современной военно-политической обстановки несут сегодняшние защитники Отечества, которые продолжают выполнять задачи на самых дальних и горячих рубежах самоотверженно отстаивают интересы своей страны", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240213/turchak-1927189692.html

https://ria.ru/20231123/vystavka-1911309822.html

https://ria.ru/20240118/kino-1921988949.html

https://ria.ru/20231219/kontrrazvedka-1916613064.html

афганистан

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афганистан, ссср, министерство обороны рф (минобороны рф)