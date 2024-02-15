Кубанские казаки из Горячего Ключа отправили 70 тонн минералки в зону СВО
Кубанские казаки из Горячего Ключа отправили 70 тонн минеральной воды в зону СВО
© Фото : Предоставлено атаманом Горячеключевского районного казачьего общества Василием АникеевымКубанские казаки из Горячего Ключа отправили в зону СВО 70 тонн местной минеральной воды
© Фото : Предоставлено атаманом Горячеключевского районного казачьего общества Василием Аникеевым
Кубанские казаки из Горячего Ключа отправили в зону СВО 70 тонн местной минеральной воды
КРАСНОДАР, 15 фев - РИА Новости. Представители кубанского казачества из Горячего Ключа за время специальной военной операции отправили в новые регионы порядка 70 тонн местной минеральной воды, сообщил РИА Новости атаман Горячеключевского районного казачьего общества Василий Аникеев.
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"Вода для бойцов – это самое важное, тем более мы живем в таком городе, вода у нас есть. С начала спецоперации, когда наши бойцы стали тренироваться на (полигоне – ред.) Молькино, мы уже помогали им, начиная от воды и дров. На данный момент у нас около 40 выездов в зону СВО по всем направлениям. Отправили 128 тонн гуманитарной помощи, из них примерно 70 тонн воды", - рассказал Аникеев.
© Фото : Предоставлено атаманом Горячеключевского районного казачьего общества Василием АникеевымКубанские казаки из Горячего Ключа отправили в зону СВО 70 тонн местной минеральной воды
© Фото : Предоставлено атаманом Горячеключевского районного казачьего общества Василием Аникеевым
Кубанские казаки из Горячего Ключа отправили в зону СВО 70 тонн местной минеральной воды
Он отметил, что казаки в основном сотрудничают с "Горячеключевским" заводом минеральной воды, который дарит солдатам часть продукции. Помогают казакам и другие местные производители, предоставляя скидку при закупке товара. В сборе средств участвуют также неравнодушные местные жители. Сами солдаты, по словам собеседника агентства, просят "зеленую воду" - горячеключевскую минералку в зеленой бутылке. Казаки отправляют бойцам и лимонады под местным брендом.
В минувшую неделю еще одну партию в 2 тонны горячеключевской бутилированной воды казаки доставили на передовую бойцам отряда "Кубань" (БАРС-16).
© Фото : Предоставлено атаманом Горячеключевского районного казачьего общества Василием АникеевымКубанские казаки из Горячего Ключа отправили в зону СВО 70 тонн местной минеральной воды
© Фото : Предоставлено атаманом Горячеключевского районного казачьего общества Василием Аникеевым
Кубанские казаки из Горячего Ключа отправили в зону СВО 70 тонн местной минеральной воды