https://ria.ru/20240215/medvedev-1927601642.html
Медведев: ЕР хочет организовать межпартийную конференцию стран БРИКС
Медведев: ЕР хочет организовать межпартийную конференцию стран БРИКС - РИА Новости, 15.02.2024
Медведев: ЕР хочет организовать межпартийную конференцию стран БРИКС
"Единая Россия" планирует организовать межпартийную конференцию стран БРИКС в конце июля во Владивостоке, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:27
2024-02-15T15:27
2024-02-15T15:57
владивосток
единая россия
брикс
политика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. "Единая Россия" планирует организовать межпартийную конференцию стран БРИКС в конце июля во Владивостоке, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Решения можно было бы оформить на первом заседании постоянного оргкомитета. И у нас есть предложение приурочить его к межпартийной конференции стран БРИКС, которую "Единая Россия" планирует организовать в конце июля этого года во Владивостоке", - сказал он на встрече с членами оргкомитета форума "За свободу наций".Он напомнил, что Россия председательствует в БРИКС в этом году."Пользуясь этой возможностью, я всех сердечно приглашаю посетить и этот межпартийный форум, межпартийную конференцию", - добавил Медведев.Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма "За свободу наций" проходит в Москве 15-17 февраля.По данным организаторов, на мероприятиях форума соберется порядка 400 делегатов. Они обсудят вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств и деструктивным неоколониальным практикам, а также сохранения независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах.
https://ria.ru/20240214/raisi-1927423121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, единая россия, брикс, политика, дмитрий медведев
Владивосток, Единая Россия, БРИКС, Политика, Дмитрий Медведев
Медведев: ЕР хочет организовать межпартийную конференцию стран БРИКС
Медведев: ЕР хочет организовать межпартийную конференцию стран БРИКС в июле
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. "Единая Россия" планирует организовать межпартийную конференцию стран БРИКС в конце июля во Владивостоке, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Решения можно было бы оформить на первом заседании постоянного оргкомитета. И у нас есть предложение приурочить его к межпартийной конференции стран БРИКС, которую "Единая Россия" планирует организовать в конце июля этого года во Владивостоке", - сказал он на встрече с членами оргкомитета форума "За свободу наций".
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Он напомнил, что Россия председательствует в БРИКС в этом году.
"Пользуясь этой возможностью, я всех сердечно приглашаю посетить и этот межпартийный форум, межпартийную конференцию", - добавил Медведев.
Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма "За свободу наций" проходит в Москве 15-17 февраля.
По данным организаторов, на мероприятиях форума соберется порядка 400 делегатов. Они обсудят вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств и деструктивным неоколониальным практикам, а также сохранения независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах.
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