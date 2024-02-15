https://ria.ru/20240215/medvedev-1927601642.html

Медведев: ЕР хочет организовать межпартийную конференцию стран БРИКС

Медведев: ЕР хочет организовать межпартийную конференцию стран БРИКС - РИА Новости, 15.02.2024

Медведев: ЕР хочет организовать межпартийную конференцию стран БРИКС

"Единая Россия" планирует организовать межпартийную конференцию стран БРИКС в конце июля во Владивостоке, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:27

2024-02-15T15:27

2024-02-15T15:57

владивосток

единая россия

брикс

политика

дмитрий медведев

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. "Единая Россия" планирует организовать межпартийную конференцию стран БРИКС в конце июля во Владивостоке, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Решения можно было бы оформить на первом заседании постоянного оргкомитета. И у нас есть предложение приурочить его к межпартийной конференции стран БРИКС, которую "Единая Россия" планирует организовать в конце июля этого года во Владивостоке", - сказал он на встрече с членами оргкомитета форума "За свободу наций".Он напомнил, что Россия председательствует в БРИКС в этом году."Пользуясь этой возможностью, я всех сердечно приглашаю посетить и этот межпартийный форум, межпартийную конференцию", - добавил Медведев.Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма "За свободу наций" проходит в Москве 15-17 февраля.По данным организаторов, на мероприятиях форума соберется порядка 400 делегатов. Они обсудят вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств и деструктивным неоколониальным практикам, а также сохранения независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах.

https://ria.ru/20240214/raisi-1927423121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, единая россия, брикс, политика, дмитрий медведев