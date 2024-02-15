https://ria.ru/20240215/medoborudovanie-1927637389.html

Около тысячи единиц медоборудования закупила Рязанская область за год

Около тысячи единиц медоборудования закупила Рязанская область за год - РИА Новости, 15.02.2024

Около тысячи единиц медоборудования закупила Рязанская область за год

Для медицинских учреждений Рязанской области в прошлом году закупили около тысячи единиц нового оборудования, автопарк учреждений обновлен наполовину, сообщил... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:34

2024-02-15T17:34

2024-02-15T17:36

рязанская область

общество

здоровье - общество

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. Для медицинских учреждений Рязанской области в прошлом году закупили около тысячи единиц нового оборудования, автопарк учреждений обновлен наполовину, сообщил губернатор Павел Малков в рамках доклада о деятельности правительства региона в областной думе. "По здравоохранению серьезно укрепили базу. За год приобретено около тысячи единиц нового медоборудования… Мы сейчас обновили половину парка всего медицинского транспорта в регионе и полностью заменили весь медицинский транспорт, который выработал свой ресурс", - сказал губернатор. В области, по его словам, вводятся новые медицинские услуги, которые ранее предоставлялись в других регионах. В частности, начали проводить шунтирование барабанной перепонки, радиочастотную абляцию. "БСМП (больница скорой медицинской помощи – ред.) тоже освоила большое количество новых видов сложнейших операций… В этом году уже в БСМП вместе с главврачом рассматривали необходимость закупки робота. Это вообще принципиально новый шаг для всего здравоохранения региона", - добавил Павел Малков. Губернатор добавил, что в регионе изменился подход к профилактике, диагностике, лечению и реабилитации больных. "И результат уже есть… По темпам роста ожидаемой продолжительности жизни мы в прошлом году вошли в топ-5 по стране с результатом 73 года. Второе место по стране по снижению смертности трудоспособного населения… Первое место по стране по снижению смертности онкобольных", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20240215/natsproekty-1927611957.html

рязанская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, рязанская область, павел малков