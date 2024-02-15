https://ria.ru/20240215/medoborudovanie-1927637389.html
Около тысячи единиц медоборудования закупила Рязанская область за год
Около тысячи единиц медоборудования закупила Рязанская область за год - РИА Новости, 15.02.2024
Около тысячи единиц медоборудования закупила Рязанская область за год
Для медицинских учреждений Рязанской области в прошлом году закупили около тысячи единиц нового оборудования, автопарк учреждений обновлен наполовину, сообщил... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:34
2024-02-15T17:34
2024-02-15T17:36
рязанская область
общество
здоровье - общество
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. Для медицинских учреждений Рязанской области в прошлом году закупили около тысячи единиц нового оборудования, автопарк учреждений обновлен наполовину, сообщил губернатор Павел Малков в рамках доклада о деятельности правительства региона в областной думе. "По здравоохранению серьезно укрепили базу. За год приобретено около тысячи единиц нового медоборудования… Мы сейчас обновили половину парка всего медицинского транспорта в регионе и полностью заменили весь медицинский транспорт, который выработал свой ресурс", - сказал губернатор. В области, по его словам, вводятся новые медицинские услуги, которые ранее предоставлялись в других регионах. В частности, начали проводить шунтирование барабанной перепонки, радиочастотную абляцию. "БСМП (больница скорой медицинской помощи – ред.) тоже освоила большое количество новых видов сложнейших операций… В этом году уже в БСМП вместе с главврачом рассматривали необходимость закупки робота. Это вообще принципиально новый шаг для всего здравоохранения региона", - добавил Павел Малков. Губернатор добавил, что в регионе изменился подход к профилактике, диагностике, лечению и реабилитации больных. "И результат уже есть… По темпам роста ожидаемой продолжительности жизни мы в прошлом году вошли в топ-5 по стране с результатом 73 года. Второе место по стране по снижению смертности трудоспособного населения… Первое место по стране по снижению смертности онкобольных", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20240215/natsproekty-1927611957.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, рязанская область, павел малков
Рязанская область, Общество, Здоровье - Общество, Рязанская область, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. Для медицинских учреждений Рязанской области в прошлом году закупили около тысячи единиц нового оборудования, автопарк учреждений обновлен наполовину, сообщил губернатор Павел Малков в рамках доклада о деятельности правительства региона в областной думе.
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"По здравоохранению серьезно укрепили базу. За год приобретено около тысячи единиц нового медоборудования… Мы сейчас обновили половину парка всего медицинского транспорта в регионе и полностью заменили весь медицинский транспорт, который выработал свой ресурс", - сказал губернатор.
В области, по его словам, вводятся новые медицинские услуги, которые ранее предоставлялись в других регионах. В частности, начали проводить шунтирование барабанной перепонки, радиочастотную абляцию. "БСМП (больница скорой медицинской помощи – ред.) тоже освоила большое количество новых видов сложнейших операций… В этом году уже в БСМП вместе с главврачом рассматривали необходимость закупки робота. Это вообще принципиально новый шаг для всего здравоохранения региона", - добавил Павел Малков.
Губернатор добавил, что в регионе изменился подход к профилактике, диагностике, лечению и реабилитации больных. "И результат уже есть… По темпам роста ожидаемой продолжительности жизни мы в прошлом году вошли в топ-5 по стране с результатом 73 года. Второе место по стране по снижению смертности трудоспособного населения… Первое место по стране по снижению смертности онкобольных", - отметил глава региона.
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